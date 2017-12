/ Foto/Archivo Los funcionarios del chavismo siempre han dado de qué hablar, ya sea por corrupción, vidas lujosas y promesas fallidas, cada uno de los que se hacen llamar “revolucionarios” tienen más cuentos que otros. Sin embargo, este año saltó a la palestra pública un seguidor de Chávez bastante polémico por sus actos socialistas pero críticos a la vez.Redacción Venezuela Al DíaEl nuevo gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava ha sido el chavista controversial del año, y aunque también tiene sus cuentos de lujos y vida “cero socialista”, ha sido uno de los funcionarios del régimen que ha realizado una que otra labor (criticando por debajo) la gestión del Gobierno.Identificado plenamente con el chavismo, Lacava quien ha hecho el ridículo en público sigue su gestión de gobernador con un estilo propio. Se viste “juvenil”, dice y promete cualquier pistolada pero también ha admitido que el país atraviesa una fuerte crisis. Recientemente en un mensaje navideño pidió “una varita mágica” para solventar todos los problemas del país, y aunque fue un deseo fuera de la realidad, admitió que Venezuela atraviesa momentos difíciles.Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo La ex defensora lo aplaude Con respecto a este personaje, la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que entre los "imitadores" de Chávez, Lacava es el que más prefiere. A través de su cuenta en la red social Twitter, Gabriela Ramírez alegó que es el único chavista que tiene “estilo propio”.De todos los imitadores de Chávez, prefiero a Lacava porque le imprime su propio estilo. Los demás imitan solo la voz y se nota lo copiado.- Gabriela del Mar (@gabrieladelmarp) 26 de diciembre de 2017Aunque un usuario le respondió alegando que "toda imitación es mala, incluso en el orden moral", parece que Lacava más allá de haber sido el candidato del Gobierno, mantiene su personalidad y no se viste de rojo rojito, ni mucho menos saca a relucir a Chávez en sus discursos. ¡Chavista, pero no tanto como dicen!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi