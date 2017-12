/ Foto Archivo El físico de la cantante siempre ha sido tema de debate entre los admiradores. Incluso fue blanco de críticas por haberme sometido a una supuesta extracción de costillas para poder afinar su cintura, tema que la artista desestimó en más de una ocasión.Redacción Venezuela Al DíaLa mexicana Thalía es una de las pocas artistas que, a pesar de los años, sigue luciendo fresca y juvenil, al punto que acaba de sorprender en las redes sociales vestida como toda una quinceañera.¡Increíble tener cómplices como el equipo de @DespiertaAmerica que me siguen mis locuras y que me hacen mis sueños realidad! ¡Gracias @LuzmaDoria por ragalarnos una fiesta de quince años a todos! ⭐️ Thank you #LuzMariaDoria for such an amazing time today!!!! ðŸ'ƒðŸ¼ðŸ'ƒðŸ¼ðŸ'ƒðŸ¼ #15AQuinceaneraStory #Quinceanera #QuinceaneraStory #Quinceaneras #15Quinceanera #15Quinceaneras @HBO @HBOLatino #HBO #HBOLatino #DespiertaAmerica @Univision #UnivisionA post shared by Thalia (@thalia) on Dec 18, 2017 at 4:00pm PSTSin embargo, su perfil en Instagram se llenó de críticas al mostrar un rostro distinto, posiblemente por la aplicación de un tratamiento cosmético. “Ay no mujer , pero que le hiciste a tu rostro" Que lástima, eras muy bella…”, escribió una seguidora, mientras que otros comentarios señalaban que había dañado su perfecta cara.Mariela Celis acaba con el misterio y se deja ver con su amor Otros, un poco más excépticos sobre una posible operación, aseveran que en realidad abusó de algún tipo de filtro fotográfico que ocasiona ese efecto alisador, aunque en su caso produjo un hinchamiento de la cara.Best wishes to all of you, my loves!!! Peace, love, harmony and joy to the world! ❤️ ¡Mis mejores deseos para todos mis amores! ¡Paz, amor, armonía y alegría para el mundo! 🎄ðŸ'ŒðŸŽâ¤ï¸ ‪#HappyHolidays #FelizNavidad #MerryChristmas #FelicesFiestas‬A post shared by Thalia (@thalia) on Dec 23, 2017 at 7:54pm PSTEnjoying our traditional pre-Christmas gatherings with family and friends! I love this time of the year. Happy Holidays loves!!! 🎄🎉 Pre-navidad tradicional con amigos y familia. ¡A disfrutar la magia de la Navidad! Amo esta época del año. ðŸ'– ¡Felices fiestas amores míos! #amolanavidad #navidad #christmas #happyholidays #merrychristmas 🎄🎠🏼🎁ðŸ'ŒA post shared by Thalia (@thalia) on Dec 23, 2017 at 7:07pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi