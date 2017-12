/ Foto: Captura Video / Instagram Cuando todos creíamos que el tema de la xenofobia de los panameños contra el resto del continente iba a terminar este 2017; ahora una nueva polémica ha explotado en las redes sociales La modelo y presentadora panameña Elisa Pellot colgó videos de como fue su noche navideña junto sus familiares. En uno de ellos, la quien fuese Miss Bikini 2013 mostró su mesa repleta de mientra destacó lo siguiente:"Mientras otros comen sobras nosotros comemos comida fresca, nueva; todavía estoy llena de ayer, no sé como que comeré todo eso".@elisapellot Miss Bikini 2013 Panamá desató la ira de sus seguidores panameños y de otras nacionalidades al burlarse del hambre que pasan algunos pueblos del continente americano. #Panamá # Venezuela #PolémicaUna publicación compartida de El FarandiðŸ"¸ (@elfarandi) el Dic 27, 2017 at 6:32 PSTLos comentarios en contra no se hicieron esperar, a través de Instagram muchos usuarios se manifestaron muy descontentos a las declaraciones de la artista panameña, considerándola muy irrespetuosa.Los famosos que recibieron la Navidad "empijamados" (Fotos) Según algunos usuarios, Elisa habría colocado el video en su cuenta de Instagram pero por la gran cantidad de críticas de sus compatriotas panameños y personas de otras nacionalidades, se vio obligada a eliminarlo.Con información de El FarandiÂCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi