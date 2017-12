/ Foto/El Nuevo Herald Luis Palacios, esposo de la periodista venezolana Wendy Bandera, hallada muerta en días pasados en un vehículo cerca del Ayuntamiento de Hialeah, se ha negado ha presentarse ante el juzgado por los delitos que pesan sobre el.Redacción Venezuela Al Día"Ttengo un cuchillo y me quiero morir, maté a mi esposa", dijo Palacios de 28 años, a los agentes que respondieron a la llamada de emergencia de un transeúnte que vio a una pareja sangrando dentro de un vehículo en la 5 Street y la Palm Avenue.Luego de esto, Palacios fue acusado de asesinato de segundo grado y resistencia a la autoridad. Pero este miércoles debió presentarse ante el juez Óscar Rodríguez-Fonts, en un tribunal estatal del condado Miami -Dade, para escuchar los cargos y no acudió.¿Qué dice la abogada? Según la abogada del sujeto, Palacios se rehusó a comparecer ante la corte y alegó que su acusado se declaraba no culpable de haber matado a su pareja y que pedía un juicio con jurado.Durante un interrogatorio la noche de los hechos, Palacios dijo a los investigadores que él y Bandera habían peleado últimamente porque creía que ella lo estaba engañando con otro hombre.El día de la muerte de Bandera, la pareja iba al Ayuntamiento de Hialeah para iniciar el proceso de divorcio cuando comenzaron a discutir nuevamente. Al estacionar cerca de l lugar, Palacios enfureció, sacó un cuchillo que tenía en el bolsillo y apuñaló a la víctima, según el reporte policial.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi