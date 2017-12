/ Foto Archivo Paz, amor y unión fueron incluidos en los buenos deseos compartidos por los famosos en sus redes sociales , al tiempo que agradecieron por un año lleno de momentos positivos y bendiciones. Muchos recurrieron a una forma más creativa de expresar sus mensajes, sumándose a lo que parece ser el último grito de la moda.Redacción Venezuela Al DíaLejos de los elegantes trajes y costosos tacones, los famosos se decantaron este año por celebrar la Navidad en la comodidad de su hogar luciendo sus cómodas y coloridas pijamas, que incluso lucieron en sus postales decembrinas.Una familia que roba corazones y risas en las redes sociales son los Lander Bevilacqua, que demostrando estar al día con las últimas tendencias, expresaron su sentido mensaje navideño luciendo sus mejores sonrisas y su ropa de dormir.“Gracias Santa, gracias Dios, simplemente gracias”, expresó Paula Bevilacqua, actriz y madre de los pequeños Cristóbal Junior y Massimo, al tiempo que su esposo Cristóbal Lander, compartió el momento donde recibe su “modesto” obsequio navideño y agradeció lo más importante de estas festividades: la familia.Gracias Santa, gracias Dios. Simplemente gracias 🙏ðŸ". . . #gracias #navidad #familia #paz #amor #juntos #union #Dios #mami #papi #hijos #felicidad #navidades2017 #esperandoel2018 . @lander_cris 🎄ðŸ'"🎠🏼A post shared by Paula Bevilacqua (@paulabevilacqua) on Dec 25, 2017 at 7:30am PSTJajaj llego Santa con los regalos 🎁Feliz Navidad 🎄 siempre agradecido 🙏🙏🙏 No hay mejor regalo que mi amada familia ðŸ'"ðŸ'"ðŸ'"A post shared by Cristobal Lander (@lander_cris) on Dec 25, 2017 at 6:39am PSTLuego de un exitoso año entre multitudinarios conciertos y una ajetreada agenda social por ayudar a los afectados del huracán María que azotó a su natal Puerto Rico, Tito El Bambino, cierra el año con broche de oro, posando junto a su familia, todos ataviados con su ropa de dormir color azul.Shakira reaparece sonriente tras sus complicaciones de salud ¡Dios los bendiga hoy, mañana y siempre!”, expresó el artista que recientemente participó en el Teletón de Unidos por Puerto Rico, junto a artistas como el Gran Combo, Jean Carlo Canela y Bacilos, a beneficio de los damnificados tras los desastres naturales que dejaron miles de pérdidas en la isla.#Repost @titobambinoelpatron ãƒ"ãƒ"ãƒ" Dios los bendiga hoy, mañana y siempre! Feliz Navidad 🎄A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on Dec 24, 2017 at 7:03pm PSTLuis Fonsi, uno de los artistas más cotizados este 2017 tras su tema Despacito, no se quedó atrás, y compartió una tierna imagen navideña junto a su esposa, la modelo española Águeda López y sus dos pequeños hijos.La familia fue un poco más original y bordaron los nombres de los niños Rocco y Milka, mientras que la pareja, que contrajo matrimonio en 2014, identificaron sus trajes con “papi” y “mami”.Feliz Navidad…A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Dec 25, 2017 at 8:49am PSTPrecisamente su exesposa y animadora, Adamari López, también se sumó a la fiebre por las pijamas y compartió su postal acompañada por su esposo, el coreógrafo Toni Costa y su pequeña Alaia. “…que la salud, la alegría y las bendiciones abunden todo el año”, expresó.La boricua, que se comparte la animación del magazine Un nuevo día, junto a entre otros el venezolano Daniel Sarcos, sorprendió recientemente al “unirse” a Luis Fonsi en un dúo musical interpretando Échame la culpa, dejando atrás las rencillas del matrimonio disuelto hace varios años.Feliz Navidad, que la salud, las alegrías y las bendiciones abunden durante todo el año. . Los queremos mucho @alaia @tonicosta4 @adamarilopez . #FamiliaCostaLopez #eltiempodediosesperfecto #todossomostios #familia #family #amor #navidad #feliznavidad #merrychristmas #christmas #alaïa #alaïacostalopez #adamarilopez #tonicostaA post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Dec 25, 2017 at 9:34am PSTLa pareja del año, Jennifer López y Alex Rodríguez, decidieron celebrar por todo lo alto la Navidad, no solo con una gran árbol que decoraron juntos y una cena familiar en la que no escatimaron risas y alegría, también “uniformaron” a toda la familia que posó su cómodo atuendo para las fiestas.“Espero que todos hayan tenido una Navidad pacífica, llena de alegría y risas, rodeados de todos sus seres queridos…”, expresó la diva del Bronx abrazando a sus pequeños gemelos y acompañada de su “papi”, como llama cariñosamente al exbeisbolista y empresario.Hope everyone had a peaceful Christmas full of joy and laughter, surrounded by all of your loved ones… sending everyone lots of love and good wishes for this holiday season!!!! MERRY CHRISTMAS ❤️#lovepost #pajamajammyjamA post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 26, 2017 at 12:19am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi