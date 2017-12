Conforme lo así informado mediante su parte de prensa que lleva el número 70, la Armada Argentina dió a conocer la retirada por orden emanada de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, del Buque Oceanográfico ATLANTIS de las tareas de búsqueda del submarino ARA "San Juan" para continuar con sus actividades de rutina previas al Operativo SAR.Dicha información se encuentra disponible en el contexto del parte de prensa indicado que se transcribe a continuación con las imágenes adjuntadas por el Departamento Comunicaciones Institucionales mediante su División Prensa.Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017.GACETILLA DE PRENSA N° 70OPERACIONES DE BÚSQUEDA DEL SUBMARINO ARA "SAN JUAN"La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del Submarino ARA "San Juan" informa que actualmente continúa la búsqueda con cinco buques, el destructor ARA "Sarandí", los avisos ARA "Puerto Argentino" e "Islas Malvinas" (según fotos adjuntas) con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus" a bordo, y los buques oceanográficos "Atlantis" de los Estados Unidos de América y el "Yantar" de la Federación Rusa.Ayer por la tarde el aviso ARA "Islas Malvinas" investigó con el ROV "Panther Plus" los contactos detectados por el destructor ARA "Sarandí" con resultados negativos. Por su parte, el buque oceanográfico "Atlantis" inspeccionó con el ROV "CURV-21" varios contactos, no relacionados con el submarino ARA "San Juan" (según fotos adjuntas). Al momento no hay nuevos contactos por inspeccionar.Junto a la Tripulación de los 44 Tripulantes y sus Familiares en estos dificiles momentosEn horas de la tarde, según información brindada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de América, y al finalizar el barrido de hasta dos veces las áreas asignadas, el buque oceanográfico "Atlantis" se destacará a Comodoro Rivadavia para descargar el equipo ROV CURV21.Al finalizar el desembarco, el "Atlantis" regresará a las tareas con las que estaba comprometido al momento de producirse el incidente del submarino ARA "San Juan". Por su parte, el aviso ARA "Puerto Argentino" también se destacará a Comodoro Rivadavia para desembarcar el sonar de barrido lateral de los Estados Unidos y luego continuar su navegación a Ushuaia para apoyar el cruce a la Antártida de los helicópteros MI17. No obstante, los Estados Unidos continuarán el apoyo a través de personal experto en planeamiento y análisis de datos.Respecto a la situación meteorológica, se esperan vientos de 17 a 21 nudos del sector noroeste en aumento por la tarde de 28 a 33 nudos, con olas de 2 a 2, 2 m.La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas. ​Asimismo, se ha dispuesto brindar los días jueves y viernes de esta semana, asesoramiento legal y administrativo interdisciplinario a los efectos de evacuar diferentes inquietudes.Información Oficial suministrada por laARMADA ARGENTINADEPARTAMENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONALDIVISIÓN PRENSACon Información deSíguenos en Twitter @entornoi