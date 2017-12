VENEZUELA: Presidente hondureño no descartó participación internacional en diálogo político

/ Hernández enfatizó que el proceso que se encuentra promoviendo "está abierto para que los sectores presenten sus ideas", por lo que las propuestas serán escuchadasEl presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que, de cara a la posible realización de un diálogo político, no se descartará la participación de asesores internacionales, luego de las constantes denuncias sobre posibles fraudes electorales en las pasadas elecciones presidenciales.El Jefe de Estado indicó que, hasta ahora, en las reuniones que ha sostenido con representantes de los sectores políticos del país, se le ha indicado la preferencia de que en el diálogo estén presente facilitadores nacionales."Sin embargo, igual creemos que pueden participar algunos asesores internacionales para que con su experiencia esta labor pueda brindar los mejores resultados", explicó el dirigente político en rueda de prensa.Hernández enfatizó que el proceso que se encuentra promoviendo "está abierto para que los sectores presenten sus ideas", por lo que las propuestas serán escuchadas."Es muy importante recordar que la propuesta nuestra ha sido clara y definitiva en un aspecto, no podemos renunciar a nuestra obligación como ciudadanos de participar en el diálogo, pero sí reconozco que en el mejor interés de todos está que el gobierno no sea protagonista en primera fila del diálogo", recalcó Hernández.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi