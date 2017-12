/ El robo de cables telefónicos y de electricidad no se detiene en Maracaibo y la ciudad continúa más incomunicada cada día que pasa. Los la drones no tienen ningún tipo de consideración a la hora de cortar el cableado pues arremeten igual contra los tendidos domésticos, de hospitales y comercios.No hay un sector en Maracaibo donde no existan problemas en la comunicación telefónica e internet por robo de cables. La crisis generada por la falta de efectivo se ve agravada por este delito pues la disponibilidad de puntos de venta electrónico en el comercio, de por sí escasos, se reduce aun más por el robo de los cables del servicio telefónico e internet "Yo tengo más de tres meses sin cables de Cantv porque se los robaron y no puedo vender nada electrónicamente. Las ventas bajaron y estoy a punto de quebrar. En octubre pagué 700 mil para que me reinstalaran el servicio, pero enseguida se volvieron a robar el tendido", dijo Elvis Ferrer, comerciante del mercado Los Plataneros en el sector Cuatricentenario.Igual ocurre en la Curva de Molina donde en un alto porcentaje de negocios solo se puede hacer compras con efectivo pues es casi inexistente el punto de venta electrónica. "Nosotros tenemos más de un año sin Cantv por el mismo problema que tienen todos los comerciantes aquí: se robaron los cables. Nadie nos da respuesta y ya no podemos seguir pagando para que reinstalen el servicio pues nos cobran demasiado caro", aseveró Marta Castellano dueña de una charcutería.Igual están los comercios de la calle 90 en el sector Nueva Vía donde se detectó una de las últimas incursiones de los "robacables". Habitantes denunciaron que quedaron sin comunicación telefónica ni internet desde el 25 de diciembre. "Picaron el cable y se llevaron como 100 metros. Como 300 familias y algunos comercios se quedaron sin Cantv e internet , quizá hasta cuando", comentó Argenis Castillo, habitante de la zona.La evidencia de este robo quedó expuesta a todo público pues el extremo del grueso cable del servicio telefónico, unos 100 pares aproximadamente, quedó colgando con el extremo a escasos 2 metros del suelo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi