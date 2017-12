/ La actriz estadounidense Jennifer Lawrence destaca, además de por sus cada vez más extensa filmografía, por ser una de las artistas que muestran su lado más alegre sin importarla las consecuencias. Es el objetivo de los focos en cualquier evento por sus continuos tropezones y bromas a sus compañeros, y en este caso la protagonista de la reciente 'Madre' o la saga 'X Men', ahora comparte una graciosa anécdota con sus grandes amigas, el clan Kardashian y su regalo navideño.Recordamos que no hace mucho Jennifer Lawrence mostró su admiración por 'Keeping Up With The Kardashians', reality del clan familiar , que acapara gran parte de la audiencia de los Estados Unidos, y que ha llegado a atraer la atención de Jennifer Lawrence, quien manifestó que lloró al ver un capítulo del reality, afirmando además que es una familia que recibe muchas presiones.Su admiración por el clan Kardashian ha llegado al punto de ofrecer un regalo más que llamativo a la matriarca del clan, Kris Jenner, quien entre bromas solicitó a la actriz un Porsche si quería regalarla algo.Y lejos de echarse para atrás, la actriz efectivamente la ha regalado un Porsche, pero algo distinto a lo que se esperaba, ya que se trataba de un cochecito eléctrico, imagen que han compartido en sus cuentas de instagram. Las buenas relaciones continúan entre ambas.Fuente: objetivofamosos / MFCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi