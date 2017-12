/ Vivir en un país tropical ciertamente tiene muchas ventajas, como el vestir como queramos durante casi todo el año, y disfrutar de días repletos de luz. Sin embargo, cuando los termómetros suben -y sentimos el agobiante calor-húmedo- recordamos los meses de enero y febrero. Y la ciencia ha descubierto que esto no es al azar, pues el clima frío podría ser el secreto de la felicidad.Por supuesto, la neblina, lloviznas y cielos grises pueden desanimar a más de una; pero aparentemente mientras más frío hace, más feliz es una… Quizás sea la razón por la que los nórdicos se muestran tan contentos siempre.Clima frío ¿el secreto de la felicidad?De acuerdo a un reciente estudio de Yoshiro Tsutsui, profesor de la Universidad de Osaka en Japón, la felicidad alcanza su punto máximo cuando la temperatura ambiente está en 13.9º centígrados. Si este grado de precisión te parece algo extraño, pues los expertos lo explican de una forma muy simple: "Al estar en un clima frío el cuerpo humano debe trabajar más para mantener el calor; y esto hace que se produzcan y liberen más endorfinas. En consecuencia, las personas experimentan un estado de bienestar".Esas no son todas las ventajas, pues grupos científicos de la NASA han estudiado la relación entre el frío y la pérdida de peso; ya que se quema una mayor cantidad de calorías naturalmente.Ray Cronise, uno de los investigadores de la agencia espacial americana, señaló que "igual que desarrollamos antojos por los dulces y el azúcar; tendemos a buscar el calor, y eso es lo que suma beneficios". Por eso recomiendan no hacer pausas en las rutinas de entrenamiento, sino variarlas.¿Cómo? Pues los días en los que quieras quedarte en casa arropada hasta la barbilla, ponte una camiseta sin mangas y sal a caminar o a correr. De esta manera, activarás tu cuerpo y te sentirás, al finalizar, mucho más contenta.Fuente: emede mujer / MFCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi