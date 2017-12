/ BOGOTÁ (AP) — La Armada colombiana busca en una zona del norte del país una lancha reportada como desaparecida en la que viajaban dos turistas estadounidenses y dos colombianos, se informó el miércoles.En un comunicado las autoridades señalaron que la pequeña embarcación que había zarpado de la Isla Grande, cerca de la ciudad de Cartagena, desapareció en la tarde del martes.En su interior se encontraban dos jóvenes colombianos de 17 y 18 años que transportaban a dos turistas de Estados Unidos. No se dio a conocer la identidad de los turistas ni de los colombianos."Se recibió la información de la desaparición de una pequeña lancha, de nombre ‘Junior’, de siete metros de eslora y un motor de 40 caballos, que debía recorrer una distancia aproximada de 50 kilómetros para llevar a dos turistas estadounidenses hasta un hotel en el Archipiélago de San Bernardo", agregó el comunicado.La Armada realizó un control en diferentes hoteles de la ciudad para verificar el paradero de los turistas pero ninguno reportó haberlos hospedado.De inmediato se dio un alerta a las embarcaciones que navegaban en la zona donde habría desaparecido la lancha para que ayuden en la búsqueda y rescate.El capitán de navío Jorge Herrera, comandante de guardacostas de la ciudad de Cartagena, dijo a The Associated Press que el miércoles se unió a la búsqueda "un avión patrullero marítimo, para apoyar, ya que en este momento toda la zona del Caribe presenta grandes olas y las condiciones de navegabilidad son difíciles".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi