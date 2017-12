/ Disneyland Resort, el gran complejo de ocio situado en la ciudad california de Anaheim (EE.UU.), sufrió hoy un apagón eléctrico que dejó varias atracciones fuera de servicio en una jornada de importante afluencia al parque, ya que muchas familias disfrutan estos días de sus vacaciones navideñas.Según informó la cadena ABC, que citó a un portavoz de Disneyland Resort, el corte eléctrico afectó a las áreas de Fantasyland y Mickey's Toontown.El incidente parece estar causado por un problema con uno de los transformadores de Disneyland Resort, según dijeron los responsables del complejo.El diario Los Ángeles Times señaló que los fallos del suministro eléctrico del parque comenzaron hoy en torno a las once de la mañana.Hacia el mediodía, varias de las atracciones afectadas volvieron a funcionar con normalidad, pero los responsables de Disneyland aclararon que no saben cuándo se pondrán en marcha todas las que faltan.Diferentes visitantes del parque mostraron hoy en las redes sociales imágenes de lo sucedido, en las que se ve a decenas de personas haciendo fila y esperando a que se solucione la situación.A través de una de sus cuentas oficiales de Twitter, Disneyland informó de que, tras lo sucedido, sólo se permite el paso a Disneyland Park, el parque en el que se encuentran Fantasyland y Mickey's Toontown, a los que hayan entrado antes y tengan entrada para volver a acceder a las instalaciones, pero no a nuevos visitantes.Por el contrario, estos mismos portavoces afirmaron que Disneyland California Adventure Park permanece abierto y funciona sin incidencias.Numerosas familias visitan estos días Disneyland Resort aprovechando las fiestas navideñas, y los responsables del complejo de entretenimiento ya habían avisado a primera hora de la mañana a través de Twitter de que hoy sería un día con gran afluencia.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi