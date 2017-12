/ La diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, encabezó una rueda de prensa desde la antigua sede de Enelven en 5 de Julio, desde donde reprochó al gobierno nacional "la ineficacia con la que ha manejado el tema eléctrico afectando las navidades de los venezolanos, y en especial la de los zulianos"."Este lugar fue símbolo de eficacia en materia eléctrica, fue una empresa comprometida con los zulianos porque se manejaba de manera descentralizada lo que permitía dar una respuesta inmediata a los problemas que se presentaran en cualquier parte del estado Zulia y la conviertieron en un mamotreto. No es posible que los zulianos pasáramos fechas tan impiortantes para compartir en familia como el 23,24,25 de diciembre sin el servicio eléctrico y el presidente de Corpoelec, el general Luis Mota Domínguez, vino al Zulia a mentir diciendo que el problema es de robo o saboteo", expresó.La parlamentaria planteó que "siempre es culpa de un tercero cuando se presenta un percance con el sistema eléctrico, le digo al ministro Motta Domínguez que ya es hora que asuma sus responsabilidades y la de sus funcionarios, cómo es posible que haya robo o saboteo en instalaciones custodiadas por militares, esa es una pregunta que nos gustaría que respondiera".Bracho recordó que el ministro para la energía eléctrica habló de "administración de cargas, es decir, los racionamientos que todos padecemos a diario sin aviso y sin cronograma, lo que se convierte en un dolor de cabeza constante y afecta el normal desenvolvimiento de las personas que no pueden salir de sus casas por temor a que una fluctuación en el voltaje dañe sus aparatos eléctricos y nadie responda por eso".Dijo además que "no es posible que los marabinos suframos lo que la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento le han hecho al sistema eléctrico nacional y que nos tiene padeciendo a los habitantes de la que fue la primera ciudad de Venezuela en tener un servicio constante de electricidad y la segunda en toda Latinoamérica".Al gobernador Omar Prieto le dijo que "cuando estaba en campaña prometió usar sus influencias para solventar el problema eléctrico en la región y hoy simplemente lo vemos siendo parte del problema y no buscando soluciones para la falta de generación eléctrica que tenemos en las plantas termoeléctricas o el parque eólico que podrían ayudar a generar la carga de energía que necesitamos y que comenzará a verse el efecto real a partir del mes de marzo cuando entremos en la temporada de alto consumo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi