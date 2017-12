/ El plan de mantenimiento y seguridad en las subestaciones eléctricas de Cuatricentenario, El Tablazo y Punta de Palma, anunciado por el Gobernador Omar Prieto, avanza de manera rápida y efectiva, con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico y evitar el hurto de cables.El Mandatario Regional indicó que estas acciones forman parte de los lineamientos de la recién creada Secretaría de Asuntos Eléctricos que junto al Ministerio de Energía Eléctrica garantizarán la tranquilidad del pueblo en materia de electricidad.Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos, explicó que fueron liberadas de maleza las torres de las subestaciones de Cuatricentenario y el Tablazo para posteriormente hacer los puentes y las transferencias en las líneas de transmisión, a su vez limpiaron las copas terminales de cables que se encuentran en buenas condiciones.Boscán destacó que en la subestación Punta de Palma se llevó a cabo una jornada de mantenimiento general de las copas terminales del cableado eléctrico."La primera fase del plan prevé colocar en funcionamiento la línea que está afectada y para el día viernes o sábado introducir el cable sublacustre, que genera los 1.400 megavatios que necesita Maracaibo", detalló.El funcionario expresó que las labores de desmalezamiento y mantenimiento continuarán en la subestación de Las Peonias, para asegurar que existan condiciones optimas para la afluencia correcta de la electricidad.Resaltó que el mantenimiento preventivo forma parte del Plan de Seguridad para el resguardo de las instalaciones eléctricas que tiene la finalidad de combatir el hurto del cableado perpetrado por sectores de la derecha para afectar la tranquilidad de la colectividad zuliana.Cerca de las 4:00 de la tarde Corpoelec informó a través de su cuenta en Twitter que se encontraban realizando "Trabajos de Transposición de las líneas de transmisión de 230kV a la línea a 400kV Tablazo Cuatricentenario . Personal Protecciones Zulia, realizando ajustes de Línea Tablazo-Cuatricentenario No 1 a 230kV, extremo S/E Cuatricentenario".En otro mensaje indicaron "Operador de Mantenimiento realiza lectura de parámetros del Banco de AutoTransformadores No 1 400/230kV de 450MW".Trabajos de Transposición de las líneas de transmisión de 230kV a la línea a 400kV Tablazo Cuatricentenario. #En2017TriunfóLaPaz @LMOTTAD pic.twitter.com/mGXPvZYPgd— CORPOELEC Zulia Ofic (@CorpoelecZulia_) 27 de diciembre de 2017 Personal Protecciones Zulia, realizando ajustes de Línea Tablazo-Cuatricentenario No 1 a 230kV, extremo S/E Cuatricentenario. @LMOTTAD pic.twitter.com/DkGADj88b9— CORPOELEC Zulia Ofic (@CorpoelecZulia_) 27 de diciembre de 2017 Operador de Mantenimiento realiza lectura de parámetros del Banco de AutoTransformadores No 1 400/230kV de 450MW. @LMOTTAD pic.twitter.com/ZhxgU9CU2Z— CORPOELEC Zulia Ofic (@CorpoelecZulia_) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi