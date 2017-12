/ El Manual de Diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud incluirá el "Desorden del Gamer" como un problema de salud mental, informó el diario británico The Independent. Como un problema de salud mental será clasificado el "Desorden Gamer", de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades publicada en el manual de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud.El manual será publicado en su onceava edición el próximo año, su primera actualización en casi tres décadas.El "Desorden Gamer" será clasificado como una condición de salud "seria" que debe ser monitoreada por especialistas.Cabe destacar que la mayoría de las personas que juegan videojuegos no padecen este desorden, como es el caso de que la mayoría de las personas que consumen alcohol no son alcohólicas.Algunos de los síntomas de este desorden que padecen las personas adictas a los videojuegos son "ansiedad, síndrome de abstinencia y comportamiento antisocial".Fuente: sdpnoticias / MFCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi