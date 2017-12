/ Tras alcanzar su punto más crítico este 23, 24 y 25 de diciembre, la situación eléctrica ha sido tema primordial para el Ministerio de Energía Eléctrica que, en mesas de trabajo junto a la Gobernación del Zulia, trazaron las medidas para solventar la inestabilidad en el servicio.Las medidas acordadas comprenden la militarización de las subestaciones para reforzar la seguridad, y también la incorporación de racionamiento eléctrico, diario, en bloques de 2 a 3 horas.Sobre ésta última, el secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, informó que, pese al hurto en la S/E Punta de Palma de dos aterramientos (cables de tierra con que las estaciones soportan las sobrecargas eléctricas), no es posible establecer un programa de racionamiento eléctrico para cada sector afectado sino que se determinará la suspensión del servicio de acuerdo al índice de consumo en Maracaibo, San Francisco, Guajira, Mara y Jesús Enrique Lossada.El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, se trasladó este lunes a Maracaibo para atender la situación y anunció que se aplicará el racionamiento de servicio eléctrico hasta el viernes 30 de diciembre.Cabello destacó que, por la "anormalidad" del origen de la situación, dada a causa "sabotajes", no hay manera de programar los cortes "porque depende de quien esté consumiendo mayor cantidad de eletricidad. Lo usual sería que todas las subestaciones estuviesen encendidas y se pudiera organizar la carga donde se va a suspender el servicio"."Todo lo que tenían que dar 5 subestaciones completas lo está aportando sólo un par de ellas. Entonces hay que revisar los térmicos (índice de calor), y cada vez que se presente un recalentamiento ubicar dónde se está produciendo el mayor consumo para aplicar el racionamiento de carga", apuntó.Por lo que, continuó explicando Cabello, con el apoyo de un sistema especial de programación y revisión de las subestaciones, exclusivo del Zulia, se detecta dónde están las mayores, medianas y menores cargas para que, a medida que se vayan congestionando las subestaciones producto del alto consumo, los técnicos tomen la decisión de indicar en cuáles sectores debe suspenderse el servicio en los municipios de la Costa Occidental.Es por ello que instó a los ciudadanos a minimizar, en la medida de lo posible, el consumo eléctrico residencial y comercial lo más que se pueda para contribuir al restablecimiento del normal funcionamiento de la red.Cabello aseguró que, Manuel Quevedo, presidente de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa) ordenó la dotación de 42 mil barriles diarios de combustible, 6 mil más de los 35 mil que consumen las subestaciones, para garantizar el combustible y evitar que se apague alguna. También se ha instruido un sistema de llenado especial de hospitales y clínicas para que no falte el surtido de gasoil.Además, destacó que en la subestación Maracaibo-Universidad, "le quitaron los tapones a las máquinas para que botaran todos los aceites", y en la S/E Cuatricentenaria provocaron incendios que calificó de estar "enmarcados en procedimientos de saboteo".El secretario explicó que "como lo ha informado el gobernador del Zulia, Omar Prieto, estamos trabajando las 24 horas del día para que el 30-D tengamos toda la generación de los 1.400 Mw resuelta". Añadió que en los próximos días llegarán al Zulia 3 transformadores monofásicos que aportarán 500 mil Mw cada uno.La gobernación creó ayer la Secretaría de Poder Popular para Asuntos Eléctricos, para "trabajar articuladamente con el Ministerio de Energía Eléctrica y garantizar un óptimo servicio a la población y ofrecer mayor celeridad al momento de atender cualquier eventualidad que se presente en materia electrica".Se designó como Secretario de Asuntos Eléctricos al ingeniero Juan Carlos Boscán, anterior Gerente de Corpoelec Zulia.Tras inspección junto al Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia, el presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, Marcelo Monnot, arrojó un balance de las condiciones del sistema eléctrico del Zulia, alertando que la Termozulia 1, 2, 3 y 4 deberían generar 1.300 megavatios y genera menos del 40% de su capacidad, llevando al caos eléctrico actual.Explicó que no hay suficiente electricidad para abastecer al estado y por eso deben recurrir a los racionamientos. Rechazó las declaraciones del ministro Motta Domínguez sobre que la situación se deba a sabotajes, sosteniendo, en cambio, que es por falta de mantenimiento al servicio eléctrico nacional.Fuente: panorama / MFCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi