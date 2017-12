/ El ministro para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles 27 de diciembre que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no tiene aspiraciones de gobernar el país."Han proyectado esa imagen a nivel nacional de que los militares gobernamos ese país, no, nosotros no queremos gobierno, nosotros queremos trabajo junto al pueblo" , destacó durante la presentación del balance y proyección estratégica de los CPT, en la Escuela de Infantería, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas.Destacó que "la Fanb no es una institución que anda buscando espacios o nichos para estar haciéndose de prerrogativas o estar ocupando espacios que no le competen, no se trata de eso, han querido hacer ver a alguna parte del pueblo de Venezuela ".El ministro aclaró que "en cualquier parte que se requiera armar sustentar el concepto defensivo popular para la defensa ahí estará la Fanb presente, en cualquier ámbito, porque la amenaza es multidimensional, por lo que tenemos que asumir un carácter de amplitud y abordarlo de manera integral".Indicó que "esto que estamos viviendo en estos momentos no es responsabilidad nada más del vicepresidente económico Castro Soteldo, que lleva toda el área de la economía, del ministro de agricultura productivo y todos los compañeros que lo acompañan, es un asunto integral, de abordaje integral".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi