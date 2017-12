/ Pensionados cerraron la mañana de este miércoles 27 de diciembre los portones del Banco Bicentenario de la plaza Las Banderas de Maracaibo, como modo de protesta por no haber recibido el pago de su beneficio.Alrededor de las 9:00 am los abuelos decidieron impedir la salida de los trabajadores de la entidad bancaria debido a que, después de jornadas de varios días que superan las 12 horas de espera, no logran cobrar la pensión."Nos dicen que no hay efectivo o que no hay sistema, pero temprano nos mandan a organizarnos como si nos fueran a pagar", aseguró Ivon Izarra de 69 años.El trato del personal fue calificado de "inhumano" por los manifestantes, pues, aseguran que no reciben respuestas cordiales, sino irrespetuosos."Un señor se acercó a la puerta para decir que se sentía mal y la respuesta fue: ‘Bueno señor, vaya para el hospital’, sin dejarlo pasar, ni brindarle ayuda", relató Fredy López de 64 años.La inseguridad a la que se exponen durante la madrugada, la escasez de plástico para tarjetas y la venta de puestos en las colas, son otras situaciones que denunciaron.La protesta finalizó cerca de las 11:00 am, cuando funcionarios policiales abrieron los portones, mientras que los pensionados se mantuvieron en el lugar en espera del pago.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi