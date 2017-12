/ Ni bien llega el 2018 y ya la expectativa de los actores políticos y de buena parte del país está en la elección presidencial. Aunque tradicionalmente se realizan a finales de año, el Gobierno deshoja la margarita para adelantarlas, plan que no conviene, por ahora, a la oposición.El Psuv viene de salir doblemente fortalecido tras los resultados del pasado 15 de octubre y 10 de diciembre, en los que obtuvo una abrumadora mayoría en gobernaciones y alcaldías. Habiendo capitalizado tan importante respaldo y subido su popularidad, que a principios de 2017 se ubicaba en menos del 20% y hoy se sitúa en 31,1%, de acuerdo con una encuesta de noviembre de la firma Venebarómetro, al presidente Nicolás Maduro le conviene ir a las urnas en este momento.Por el otro lado, desde los primeros diálogos de 2015 la oposición viene pidiendo elecciones, de hecho, agotaron todo el 2016 en un eventual referendo revocatorio que no se dio y, posteriormente, se cambió la estrategia por la calle, lo que tampoco tuvo éxito y dejó un saldo de 157 muertos entre abril y julio. A diferencia del Gobierno, un adelanto de comicios encuentra a la oposición desunida y sin táctica electoral que le permita recuperar a los votantes que ganó en las parlamentarias de 2015.Si bien existe un alto porcentaje de descontento hacia quienes gobiernan, tampoco la oposición ha logrado capitalizar el sentimiento de rechazo.Marzo es la fecha que según analistas podría colocar la Asamblea Nacional Constituyente para las presidenciales. La proximidad de la fecha es lo de menos para el CNE que ha probado que puede hacer elecciones en 30 días. Pero es precisamente el tema del árbitro lo que está "peleando" la oposición en la mesa de diálogo en República Dominicana, pues con la actual composición de cuatro rectoras a favor del Psuv y un solo rector proclive a la MUD "no hay garantías de que la elección sea transparente", señalan los partidos que se encuentran en la negociación.El abogado José Enrique Molina Vega ve el 2018 de cambios, nada favorable para el Gobierno siempre y cuando la elección sea "libre y limpia". "Creo que el Gobierno pierde en una elección anticipada o en una elección retardada. Eso va a depender de que dejen participar y entrar a los centros a los testigos, y que la gente vaya a votar sin coacción".El exministro Hiram Gaviria, presidente del partido Puente, consideró, al igual que Molina Vega que antes de la presidencial se debe renovar el actual CNE, "para que sea un organismo imparcial y equilibrado. Adicionalmente, hay que depurar y actualizar el Registro Electoral para permitir la inscripción de nuevos votantes y facilitar el voto de los venezolanos en el exterior. Debe publicarse un cronograma claro del proceso electoral, que levante las inhabilitaciones de personas y organizaciones políticas, que establezca las fechas de inscripción de candidatos, auditorías y reglas de la campaña electoral para prohibir la injerencia del Ejecutivo y coerción del elector. Todo ello, bajo la observación internacional, preferentemente de la Unión Europea".El punto, que se discute en Dominicana, a decir de Gaviria "debe acordarse" porque "es la garantía de que en Venezuela haya elecciones libres y transparentes y de que el nuevo Presidente tenga legitimidad de origen".No obstante, el tema está "trancado", según reconocen desde Primero Justicia. Y a lo interno se maneja que lo que está planteado sobre la mesa es que el Gobierno nombre a dos rectores, la oposición otros dos, y el quinto sea escogido por un tercer actor pero que sea proclive al Gobierno, lo que no permite destrabar la discusión.Ya Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv, dijo que las presidenciales se harán con el mismo CNE.Desde el Gobierno se dijo que Nicolás Maduro buscará la reelección. Las filas de la disidencia chavista tienen en el exministro Miguel Rodríguez Torres otro candidateable, quien ha sido crítico acérrimo de las políticas de gestión, además de un apoyo de un sector del ala militar. Se suma también el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.Del lado de la oposición la lista es larga: Henry Ramos Allup (AD), Henri Falcón (Avanzada Progresista), Julio Borges o Juan Pablo Guanipa (PJ), Luis Florido (VP), Hiram Gaviria (Puente), Claudio Fermín (Independiente), y hasta el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, ha sido propuesto para las presidenciales.En este sentido, en los estatutos de la MUD se estableció hace unos años la escogencia en primarias, pero Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS, considera que debe elegirse por consenso."La oposición debe responder con una estrategia unitaria. Participar y buscar un candidato único que sea escogido por consenso y no por primarias. Si se logra el acuerdo consensual no importa quien sea el candidato. Hay que buscar, parodiando, el proceso chileno, al Patricio Aylwin venezolano", respondió Mujica.Unas primarias causarían más divisiones en la coalición a decir de Mujica, quien cree que el Gobierno va a jugar a anticipar la fecha, y la situación para la oposición estará agravada con AD, PJ y VP, que por mandato de la ANC deben renovar sus nóminas de nuevo. AD y VP ya dijeron que no lo harán."La elección debería ser en octubre. Eso va a depender de la capacidad de la oposición para hacer una negociación con el Gobierno. Todo indica que eso no va a ser posible", continuó Mujica.Gaviria coincide con Mujica en que debe privar el consenso, "preferentemente una personalidad con conocimiento del país y de las soluciones a nuestros graves problemas, con autoridad moral y política, un estadista, para que coordine un equipo competente, honesto y capaz y lidere un gobierno de unidad y reconstrucción nacional".El año 2018 será crucial para Venezuela y los factores políticos están centrados en acordar las condiciones para los comicios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi