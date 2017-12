/ Cuando de cosméticos se trata las reglas no se hacen esperar, sin embargo, hay algunos mitos del maquillaje que nos ponen a pensar.El maquillaje es para algunas mujer es una prenda más de su día a día, para otras resulta un accesorio de uso ocasional, pero siempre hay reglas que aplicar, aunque no todas resultan ser tan certeras como las que te mostramos a continuación.Mitos del maquillaje1. Si eras la única que utiliza las brochas de maquillaje no es necesario lavarlas.Totalmente falso, estas entran en contacto con otras superficies y si no las limpias, las bacterias se acumularan en sus cerdas, provocándote alguna enfermedad en la piel.2. El corrector y la base deben ser un tono menos que tu piel. Realmente el color de tu base y el corrector deben coincidir con el tono de tu piel o al menos se lo más similar posible porque si es más claro obviamente no lucirá para nada natural.3. El color de las cejas debe ser dos tonos más oscuros que el del cabello.Esta regla solo aplica si tienes el cabello claro; para las chicas de melena oscura no es nada conveniente tener cejas más oscuras.4. No es necesario quitarte el maquillaje antes de dormir. Desmaquíllate para evitar que tus poros se cierren; recuerda que durante la noche la piel se renueva y respira y para ello necesita que los poros no estén tapados.5.Los cosméticos no caducan. Por supuesto que se vencen, cada producto trae su fecha de caducidad y debes estar pendiente para no aplicarlos en tu rostro cuando han vencido.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi