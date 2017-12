/ Muchas mujer es desean estar más delgadas y esbeltas pero lamentablemente a pesar de los esfuerzos no consiguen rebajar, por simple errores comunes que la mayoría hace antes de desayunar y que les impide perder lo kilos demás. Aunque seguro este tema te estresa y deprime no te alteres más. Hoy te diremos los cinco errores que evitan que pierdas peso.1. Vestirte a oscuras.Cuando te despiertes, abre las persianas. Si no lo haces, puedes estar perdiendo muchos beneficios del sol. Un estudio sugiere que las personas que reciben sol por la mañana temprano tienen un índice de masa corporal más bajo que los que no lo reciben, sin importar lo que comían. Solo son necesarios 20 minutos de luz solar, incluso cuando está nublado. El sol ayuda a que tu cuerpo se sincronice con tu reloj interno, activando el metabolismo.2. Evitar la báscula.La gente que se pesa todos los días tiene más éxito a la hora de perder peso. El mejor momento para pesarte es a primera hora de la mañana, que es cuando tu peso está más bajo y además será más exacto.3. Dormir demasiadoTan malo es dormir poco como dormir demasiado. Si duermes poco, los niveles de cortisol te harán aumentar de peso y si duermes más de 10 horas, aumentará tu indice de masa corporal. Lo indicado será que te mantengas entre las 7 y las 9 horas de sueño.4. No hacer la camaLa gente que hace la cama suele dormir mejor que los que no la hacen. Como duermen mejor, tienen un índice de masa corporal más bajo. Hacer la cama por la mañana también se asocia con preparar un almuerzo saludable y con una mayor fuerza de voluntad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi