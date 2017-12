/ La artista colombiana Shakira anunció este miércoles su nuevo calendario para la gira ‘El Dorado World Tour’ para Europa y Estados Unidos la cual había sido pospuesta el pasado mes de noviembre cuando anunció que presentaba una hemorragia en sus cuerdas bucales.Luego de los exámenes médicos y la recuperación dispuesta por sus médicos especialistas, la barranquillera anunció que la gira que inicia en Europa y continúa en Estados Unidos iniciará el 5 de junio en Alemania, irá por Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo, Italia, Suiza, Portugal y España, antes de ir a Estados Unidos donde iniciará el 3 de agosto en Chicago y terminará el 6 de septiembre en California."Los doctores de Shakira han determinado que ella necesita pasar los próximos meses trabajando hacia la recuperación para que sus cuerdas vocales estén en condiciones óptimas para las giras, y como tal estamos obligados a posponer la etapa estadounidense de “El Dorado World Tour”, previamente programado para enero de 2018. Los boletos serán válidos para la nueva fecha en su ciudad o pueden ser reembolsados en el punto de compra si es necesario", informa Live Nation en comunicado de prensa.La firma promotora agrega que "a pesar de que ha sido un momento difícil para Shakira, ella está en camino de recuperar su voz por completo y nos complace anunciar nuevas fechas tanto para los Estados Unidos como para Europa, comenzando en junio de 2018. El calendario de México y Latinoamérica será presentado más adelante".Por su parte, Shakira también envió un mensaje de agradecimiento a los fans con la siguiente carta:"Les escribo una vez más para agradecerles todo el amor y el apoyo incondicional que me han ofrecido estas últimas semanas, haciéndome sentir que mi voz tiene un verdadero propósito, y que no es solo mía sino de todos ustedes.He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos.Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en Enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar.Siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos y les agradezco el haber sido tan pacientes mientras tomábamos las decisiones necesarias para determinar el mejor plan de acción junto a mis medicos.Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en Junio del 2018 con mi gira El Dorado en Europa, Estados Unidos, y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas.Me siento muy orgullosa de este show; creo que es mi mejor hasta la fecha, con el repertorio más extenso y emotivo de mi carrera, lleno de momentos emocionantes tanto de música como de baile, y me encuentro con muchísimas ganas de que Junio ya esté aquí!Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes!Con mucho cariño,ShakiraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi