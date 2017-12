/ El futbolista catalán Gerard Piqué y el brasileño Neymar compartieron una charla íntima para el sitio The Players Tribune , donde el defensor culé dio sus primero pasos como entrevistador. En dicho diálogo, el atacante del PSG contó cómo vivió la dura lesión que sufrió en la Copa del Mundo del 2014 y expresó sus deseos de cara al Mundial de Rusia 2018 ."La lesión en el Mundial 2014 ha sido mi peor momento porque lo que pasé la semana que pasé ahí y todo. Solo lloraba en casa, veía a mi mamá a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, familia ", reveló Neymar.El crack brasileño contó al detalle sus sensaciones al momento del golpe que recibió de Camilo Zúñiga y relató las horarios posteriores: "Cuando me choca siento una reacción detrás de la pierna. Intento levantarme pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza al suelo . No podía girar, no conseguía mover las piernas y empecé a llorar porque dolía mucho y no sentía nada de las piernas."Así golpeó Camilo Zuñiga a Neymar en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 Según reveló Neymar , estuvo muy cerca de quedar fuera del fútbol para siempre. "Me hicieron los exámenes y me dijeron 'tengo dos noticias, una buena, una mala'. 'La mala primero', contesté. 'La mala que no puedes jugar más el Mundial, se acabó para ti' . Y dije '¿cuál es la buena?'. 'La buena es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado y el fútbol se acababa para ti' ", rememoró el atacante de Paris Saint Germain.Posteriormente, tuvo que ver las semifinales ante Alemania en silla de ruedas y desde su casa: "Creo que en 30 partidos esto no volvería a pasar, pero, no sabía qué estaba pasando. Salió todo mal y aparte salió todo bien para ellos . Pregunté a todos los que jugaron y me dijeron 'no sé qué pasó' y bueno, ha sido un desastre. Para mí ha sido un Mundial muy malo. A mí me gustaría más terminar perdiendo 7-1 que quedar lesionado . Yo salí sin querer salir."Por último, Piqué intentó hacer un pacto con Neymar por si sus selecciones se cruzan en la final del Rusia 2018 , pero no tuvo mucho éxito e incluso el brasileño le recordó una dura patada recibida por él."¿Tú firmaría ahora una final España-Brasil, 3-3, con hat-trick tuyo, y nosotros ganamos en los penales? ¡Son tres goles en la final!" , propuso Piqué. "No, no, no…¡Quiero ganar! Mejor 3-3 con un hat-trick tuyo" , respondió Neymar. Cuando el defensor blaugrana le dijo que lo hubiera dejado hacer los tres goles, el delantero brasileño le recordó que no lo hizo en el pasado. "No me dejaste pasar en la Copa Confederaciones y te fuiste expulsado" , le reprochó entre risas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi