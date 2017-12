/ Lucas Barrios declaró a una radio emisora que mientras Anibal Mossa sea el titular del club chileno, no será posible que regrese al citado equipo. Medios trasandinos ya aseguraban enfáticamente que el paraguayo arregló, pero el atacante salió al paso y echó por tierra tales aseveraciones."Dos veces me dejó con los papeles en las manos. Una tercera vez no va", contó el jugador de la selección nacional a Radio Cooperativa de Chile.Barrios acaba de consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América en Grêmio, pero a decir delcompatriota no hay seriedad por parte del dirigente trasandino.Explicó que "el presidente no me quiere" y que "si me llama será por obligación". "No puedo ir a Colo Colo mientras continúe esta dirigencia", añadió.Lucas habría establecido una conversación con el técnico Pablo Guede para ver las posibilidades, y si se incorporaba no iba a ser impedimento el factor económico."No tiene que mentir ni ilusionarle a la gente. Me duele que pasen estas cosas porque le cerré las puertas a muchos clubes", indicó, refiriendo que en el 2015 y 2016, Mossa lo dejó plantado.Incluso contó que el directivo lo llamó para pedirle que le envíe su propuesta vía telefónica, mecanismo que no es el más adecuado en tratativas para contratación."Desde que me fui a Borussia Dormund, valoré lo que hice en Colo Colo y el fútbol chileno", manifestó.También mencionó que "agradezco a Guede porque él fue quien me llamó, pero con este presidente es imposible que llegue. Si no estoy en el club y estoy viviendo esto, ya me imagino como sería si llego", concluyó.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi