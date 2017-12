/ No es un secreto que la relación anterior de Twister ‘El Rey’ con Emily Castañeda, madre de dos de sus hijos, no terminó en buenos términos, y así quedó demostrado el pasado 24 de diciembre tras una fuerte discusión que protagonizaron en Instagram, en la que también participó Eliana Rodas, su prometida.El detonante de la polémica fue cuando Emily compartió en su cuenta de esta red social, varias fotos en las que muestra los regalos que le dio a sus hijos de Navidad con el siguiente mensaje:"Y entonces papá noel se enfermo y no pudo salir del polo norte pero MAMÁ NOEL salió al rescate y llegó a traerle sonrisas y felicidad a estos chiquillos. ESE ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD, EL AMOR Y LA FELICIDAD DE LOS QUE AMAS Dios es maravilloso, Dios no nos desampara el año de las enseñanzas en mi vida, me convertí en una mujer fuerte y guerrera por ellos ,el camino rocoso me dio a entender tanto y una de esas cosas es q cuando tienes motivos para vivir cualquier dificultad se vuelve pequeña la mejor navidad que he pasado 2017 (ellos amaron cada regalo ) Gracias Dios, Gracias MAMÁ NOEL", indicó la expareja del cantante de champeta.Sin embargo, su publicación no fue bien vista por Eliana Rodas, novia de Twister, quien aclaró en su cuenta de Instagram que el cantante sí le dio regalos a los hijos de Emily."¿Por qué no eres capaz de decir que Israel sí le compró los regalos a sus bebés contigo, y su ropita y todo? Hasta cuándo vas a tener ese teatro de la mujer sufrida cuando los que te conocen saben que no es así. Me mamé de callar, estás siendo muy injusta" , escribió.Además agregó que, aunque no es de su incumbencia, no le parece que Emily publique fotos de los niños con los regalos que le compró y no muestre los que les obsequió Twister.Tras sus comentarios, Emily señaló en su historia que solo sus cercanos conocen la verdad de las cosas y le respondió la historia a Eliana diciendo que "¿qué les mandó? Una bicicleta que ya Emily tiene y un carro, que con la moto que le compré, le compro 4 de esos".Al respecto, Twister tomó capture de la respuesta de Emily a su pareja y aseguró en una historia de la red social que él sí le compró regalos a sus hijos y afirmó "O sea que los regalos que papá les da a sus hijos no tienen ningún valor y ojalá supiera realmente cuánto me costó cada cosa, y no es lo que valga, es que mis hijos tienen alimentación, colegio y todo lo que necesitan porque papá trabaja gracias a que ustedes mis seguidores me ayudan a eso, entonces ella quiere ponerme en contra de ustedes".Cabe mencionar que desde que se conoció públicamente la relación del venezolano con la modelo, la pareja ha sido víctima de comentarios negativos en redes sociales , y en varias ocasiones el cantante ha tenido que publicar videos para pedirle a todas las personas que respeten su vida personal.Usuarios de las redes sociales también criticaron el hecho de que el artista pasó la Navidad con su prometida y su familia, y no con sus pequeños.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi