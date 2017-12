/ Joao Gilberto, leyenda de la música brasilera Por Jaime ClaraLa bossa nova , la música que es seña de identidad de Brasil ha dado grandes popes que integran una suerte de Olimpo artístico y creativo único. Basta pensar en nombres como los de Antonio Carlos Jobim y João Gilberto , que sumados a grandes intérpretes y poetas como Vinicius de Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, María Bethania, Elis Regina, o Chico Buarque entre tantos y tantos, permiten dimensionar que ese país, del tamaño de un continente, lo es también, artísticamente inmenso.La suerte de los músicos y su vida personal transita por otros carriles diferentes a los de la fama, el prestigio e, incluso a los del respeto y el reconocimiento del público. No es nuevo, en la historia del arte en general, que grandes talentos, terminen su vida pobres, rechazados, olvidados, o en forma trágica.Una lamentable situación padece, justamente, uno de esos próceres de la bossa nova , como João Giberto, que a sus 86 años, está a punto de perder todo lo que ha conseguido en su vida, está agobiado por deudas y reclamos, cuyo origen está en su propia familia.Según el último número de la revista Veja , el músico vive en "absoluta penuria financiera", con acusaciones, por parte de su propia hija, Bebel Gilberto, de presentar un cuadro de confusión mental, por lo que pretende interceptar toda la documentación y cuentas bancarias del prestigioso creador. Bebel, logró que su padre fuera declarado incapaz, trata a toda costa de que no pueda firmar contratos ni hacer movimientos en su cuenta bancaria.La revista publica la última foto de padre e hija juntos, cuando todo andaba más o menos bien, y es de 2015. Bebel vive en Nueva York, pero está en Brasil, para estar en la primera línea de control de las acciones de su padre. Cuenta Veja que el pasado 27 de noviembre, Bebel, junto a un abogado y un oficial de Justicia, fueron al apartamento del músico en la prestigiosa zona de Leblon para entregarle la notificación de que quedaba atado de pies y manos a merced de los caprichos de su hija. El artista no abrió la puerta. Por ahora, João Gilberto a zafado de esta persecusión familiar y judicial, pero los plazos se agotan y el tiempo corre en su contra. Según Bebel, su padre vive en condiciones precarias, está lleno de deudas y gran parte de sus derechos de autor y patrimonio han ido a parar a un banco.Bebel Gilberto Según indica Veja , la salud de Giberto es precaria. Quienes lo han visto, indican que no pesa más de 55 kilos y su estado es de deterioro, pasa encerrado en su casas, en pijama, sin hacer nada, resistiendo. Los espectáculos anunciados por el compositor y cantante de los últimos años, han sido cancelados. El futuro es incierto. Como finaliza la nota de la revista brasileña, "es triste que, en la recta final de la vida del genio brasileño, como en Chega de saudade , 'no hay belleza, es sólo tristeza y melancolía'".Breve biografía musical¿Quién es João Gilberto? Nació en Juazeiro, el 10 de junio de 1931. Es considerado, junto a Antônio Carlos Jobim (Tom Jobim), uno de los creadores de la bossa nova. Guitarrista autodidacta, se encuentra radicado en Rio de Janeiro desde 1950. Según su biografía, en aquellos tiempos, tuvo algún éxito cantando en la banda Garotos da Lua , pero fue expulsado de la banda por rebeldía, pasó algunos años sin trabajo, pero con la idea pertinaz de crear una nueva forma de expresión musical a través de la la guitarra. Tras conocer al compositor Tom Jobin, músico clásico pero con un gran gusto e influido por el jazz, fusionaron ritmos, generaron un camino propio y allí nació la bossa nova . Por ejemplo, se atribuye a João Gilberto la creación de la técnica a través de la cual se podía ejecutar en guitarra sin acompañamiento, un ritmo percusivo y sincopado, proveniente del samba, llamado cucrachinha. "También introdujo una nueva forma de cantar, a bajo volumen, con la pronunciación de las sílabas hecha algunas veces antes y algunas veces después de la base rítmica y con la voz entrenada para eliminar casi cualquier ruido de la respiración y otras imperfecciones", explican sus biógrafos.En 1958 fue la presentación en sociedad del nuevo estilo, a través del disco Canção do Amor Demais de la cantante Elizeth Cardoso, que incluía composiciones de Jobim acompañadas de letras de Vinicius de Moraes. Enseguida, João Gilberto grabó su primer disco, llamado Chega de Saudade . La canción que le da título al disco de Gilberto también estaba en el álbum de Cardoso y fue un éxito en Brasil. Esta obra lanzó la carrera musical de João Gilberto, y también el movimiento musical Bossa nova . Además de varias composiciones de Tom Jobim, el disco contenía varios sambas y canciones populares de los años '30 arregladas con el distintivo estilo de la recién creada bossa nova . En 1960 y 1961, Gilberto lanzó otros dos discos que contenía canciones compuestas por una nueva generación de cantantes y compositores como Carlos Lyra y Roberto Menescal.En menos de cinco años, la bossa nova ya había sido adoptada por jazzistas norteamericanos del prestigio de Stan Getz, que invitó a João Gilberto y Tom Jobim para que colaborarn en lo que se acabó convirtiéndose en uno de los discos de jazz más vendidos de la historia, Getz/Gilberto. De este trabajo destaca la composición de Jobim y Vinicius de Moraes Garota de Ipanema que se convirtió en una canción clásica del pop internacional y llevó a la fama a Astrud Gilberto, mujer en aquel entonces de João Gilberto y cantante en esta pieza.Joao y Bebel, en otras épocas "El disco siguiente, Ela é Carioca , fue lanzado el año 1968, cuando João Gilberto estaba residiendo en México. El disco João Gilberto, lanzado en 1973, representa un cambio desde la creación de la bossa nova . En 1976 fue lanzado The Best of Two Worlds , con la participación de Stan Getz y de la cantante brasileña Miúcha, hermana de Chico Buarque que se había convertido en esposa de João Gilberto en abril de 1965. El disco Amoroso (1977) tuvo arreglos del músico Claus Ogerman. En el disco de 1980 Brasil , João Gilberto trabaja con Gilberto Gil, Caetano Veloso y María Bethania, quienes a finales de los 60 habían creado el movimiento Tropicalismo basándose en la bossa nova y fusionándola con elementos de rock. En 1991 lanzó João, un disco particular por no contar con ninguna composición de Tom Jobim y, en su lugar, utilizar canciones de Caetano, Cole Porter y composiciones en español. El trabajo João Voz E Violão , lanzado en 2000, marcó una vuelta a los clásicos de la bossa-nova y tuvo la producción musical de Caetano Veloso. João Gilberto lanzó también grabaciones en vivo. Como ejemplos, Live in Montreux , Prado Pereira de Oliveira y Live at Umbria Jazz . Su personalidad tiene fama de excéntrica, perfeccionista".Fuente: Delicatessen.uyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi