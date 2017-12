/ Luis Muriel, padre del delantero del Sevilla de España, Luis Fernando Muriel, contó su versión sobre una trifulca que se presentó en el sector conocido como El Barquito, en el barrio El Carmen, en el municipio de Santo Tomás, en la noche del 25 de diciembre, en la cual involucran al futbolista algunas voces.Don Luis, que este martes despidió a su hijo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de donde partió de regreso a territorio español, aseguró que el atacante no intervino en la riña y que por "las malas lenguas y la envidia se dicen cosas que no son"."Él (Luis Fernando) no estaba en esa cosa, solo pasaba por ahí y ya lo quieren involucrar. Realmente él no estaba en eso", expresó a EL HERALDO don Luis, que arma su versión a partir de lo contado por testigos, sus hijos y los policías que estaban en el lugar de los hechos."Yo no estaba por ahí, pero me cuentan los policías que estaban con Luis Fernando que había una cabalgata, que él estaba en su caballo, que pasó por ahí y a un grupo de muchachos que estaba en la cabalgata comenzaron a molestarle los caballos, pero no a Luis Fernando, a otros muchachos, la pelea era con otros. Pero su hermano, Luis Alberto (Muriel) como que estaba apartando y otro muchacho lo golpeó y Luis Fernando quería sacar a Luis Alberto de ahí", relató el progenitor del jugador."Golpearon al otro hijo mío y Luis Fernando iba a llegar, pero los policías que lo acompañaban no lo dejaron. Nadie de los que lo acompañaba dejó que se acercara, después, como pudo se salió de ahí. Cuando él se suelta y corre para allá, lo aguantaron", agregó.El líder de la familia Muriel Fruto cree que en este tipo de situaciones brotan la gente "malintencionada y envidiosa"."Él estaba en una cabalgata, pasando por ahí, y lo llamaron para que se tomara fotos, pero la gente estaba borracha y comenzaron a molestar a los caballos, pero no los de Luis Fernando, los de otras personas. Eso fue lo que pasó, Luis Fernando no estaba metido en ese cuento, estaba tomándose fotos, pero claro, vio que pasó algo con Luis Alberto, se bajó. Los policías que iban organizando la cabalgata, lo agarraron", puntualizó Luis Muriel padre.Algunas versiones señalan que la riña en El Barquito se originó porque los caballos tropezaron a un grupo de personas que departían en medio de la calle, tras ‘La toma del Carnaval’, liderada por la reina central, María José Barandica.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi