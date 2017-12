/ El congresista Vicente Zeballos oficializó hoy lo que ya había adelantado el pasado 24 de diciembre a El Comercio : su renuncia irrevocable a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, de la que era portavoz titular. El parlamentario basó su decisión en su rechazo al indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori.La carta de renuncia de Zeballos fue dirigida a Juan Sheput, vocero alterno del grupo parlamentario.En ella, el legislador sostuvo que el indulto a Fujimori no corresponde a un proceso transparente y tiene un contenido político más que humanitario."Las circunstancias acontecidas estos últimos días, particularmente la determinación de nuestro señor presidente de disponer el indulto y derecho de gracia al interno Alberto Fujimori, que desde nuestro entender, es ajena a un proceso transparente y claro, con evidentes contravenciones al orden jurídico preestablecido y con un manifiesto contenido político más que humanitario, me motivan a asumir esta delicada y complicada decisión", señala Zeballos en su carta.Asimismo, Vicente Zeballos asegura que ha sido consecuente y leal y agrega un agradecimiento a los miembros de la bancada.Hasta el momento, Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde son quienes han renunciado a la bancada de PPK.(Captura)(Captura)Notas relacionadas Hugo Coya renunció a la presidencia de IRTP Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura Máximo San Román no seguirá como consejero presidencial Vicente Romero reemplazará a Carlos Basombrío en el Mininter Alberto de Belaunde oficializó su renuncia a bancada PPK Gino Costa anuncia que renunciará a Peruanos por el Kambio Indulto ocasiona primeras renuncias en el oficialismo Zeballos también renuncia a bancada PPK por indultoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi