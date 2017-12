/ Shakira no ha tenido un gran 2017: la cantante colombiana no solo estuvo en boca de todos por los reiterados rumores de crisis con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, sino que también tuvo que enfrentar algunos problemas de salud que le impidieron presentar su nuevo disco.La mujer del delantero del Barcelona no tuvo más remedio que cancelar la gira El Dorado para pasar por el quirófano. ¿El motivo? Una hemorragia en sus cuerdas vocales. Algo que, según especialistas, "suele pasar por un sobre uso vocal" que se da cuando los artistas "le piden más al cuerpo de lo que pueden". Luego de tener una disfonía que no cesaba, la colombiana dio con el diagnóstico y decidió operarse para más tarde descansar para una mejor recuperación. Por eso pospuso los primeros shows de la gira hasta nuevo aviso. Las especulaciones sobre la fecha en que retornaría a los escenarios fueron muchas, hasta que la cantante rompió el silencio a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. En el mismo aseguró que volverá a brindar un show en vivo el 5 de junio en Alemania.Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el Dic 27, 2017 at 6:16 PST"He tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar. He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimo", escribió Shakira, quien agradeció a sus seguidores por "haber sido tan pacientes" hasta que ella definiera junto a sus médicos, "el mejor plan de acción".Si bien se pensaba que El Dorado Wolrd Tour se reanudaría en enero, el primer show será recién el 5 de junio en Colonia, la misma ciudad en la que tendría que haber empezado la gira el pasado mes de noviembre. Más allá de estar un poco "decepcionada" de no poder volver antes, la artista -según informó su representante a El País- está contenta de haber podido ponerle fecha a la gira que recorrerá Europa, los Estados Unidos y, más tarde, Latinoamérica.La colombiana, que se encuentra de vacaciones en Nueva York con Piqué, Milan y Sasha, necesita -según sus médicos- trabajar en los próximos meses en su recuperación. Es por eso que aprovechó antes de la operación para disfrutar de unos días en familia y, de paso, terminar con los rumores de crisis con el futbolista, quien fue muy importante en estos meses como apoyo emocional para la cantante.En esta nota: Shakira Música Personajes LA NACION Canal Espectáculos La salud de los famososCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi