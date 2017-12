/ A pocos días de que se acabe el 2017 a lo largo de la reconocida calle 6 de Marzo , en pleno centro Guayaquil , se muestran personajes políticos que hasta el año pasado no tenían una alta demanda como monigotes .En la arteria vial, desde Franco Dávila hasta Venezuela , la mañana de este miércoles 27 de diciembre del 2017 hay representaciones -principalmente- del vicepresidente sin funciones Jorge Glas Espinel , quien fue sentenciado a seis años de prisión por el caso Odebrecht ; del presidente Lenín Moreno, quien asumió el Gobierno en mayo pasado; y del mandatario venezolano Nicolás Maduro Ellos se suman a otras figuras ya tradicionales como la del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot ; y al expresidente Rafael Correa . Ellos, según los creadores, han encabezado cada año las veredas del lugar en el segmento político.Elaborados con aserrín o papel, esos Años Viejos están en la calle para mostrarse al público. Ellos se disputan la aceptación popular entre otros muñecos de personajes de la televisión y el cine , como de las caricaturas de Bob Esponja , los héroes de Marvel , las Tortugas Ninja , entre otros.Los comerciantes estuvieron a la expectativa de algunos acontecimientos de trascendencia en el país para dar paso a la creatividad en papel y cartón de ciertos personajes de la política nacional. Los precios varían entre USD 15 y USD 180 de acuerdo al tamaño del muñeco.El más demandado es Glas . Hay muñecos varían de tamaños que van desde el medio metro de altura hasta los 2,70 m. Aparece encadenado , tras las rejas , esposado , con camiseta naranja , blanco y negro, colores que caracterizan a los privados de libertad , pese a que en las audiencias del juicio no apareció con ese atuendo.Monigotes gigantes se toman calles del Suburbio de Guayaquil La 'Tuka' Roberto Ordóñez es el personaje del año en Manta y Guayaquil ¿Qué personaje elegirán los ecuatorianos como año viejo este 2017? La venta de 'monigotes' se incrementó en el ingreso norte de AmbatoEn las calles 6 de Marzo y Manabí, Glas aparece junto a una figura de Lenín Moreno, lo que contrasta con la realidad, pues las dos autoridades no aparecen juntos públicamente desde julio pasado.El artesano Aldo Adrián aprovecha la curiosidad de los usuarios para cobrar USD 1 por cada fotografía con los dos personajes. Si el cliente quiere comprar el monigote del Jefe de Estado su precio es de USD 120, el de Glas USD 50.A pocos metros de allí hay otra figura del Vicepresidente, de medio metro de altura. Su costo es de USD 15 y llama la atención su forma de creación: está vestido de naranja, sus manos están encadenadas y en el pecho tiene el número de 0035. Hay otro muñeco con una leyenda en la parte superior con el mensaje: "cárcel #4, solo para recomendados"."El vicepresidente es el que más ha salido, la gente lo pide para quemar la corrupción , de 30 que hice en noviembre ya solo me quedan 6", dijo el artesano Humberto Peña.Varios de los comerciantes contaron que los Años Viejos políticos fueron demandados en el último trimestre de este año principalmente. Carmen Miranda, comerciante que se ubica a la altura de la calle Huancavilca , relató que no pensaba vender monigotes políticos, pero sus clientes hicieron pedidos de Glas y Moreno principalmente.Jimmy Plaza refirió que en noviembre tuvo que improvisar varias de las imágenes de personajes como Gokú , del anime Dragon Ball Z . "Gokú viste pantalón naranja, así que a mitad de marcha decidí reconvertirlos en Glas por el pedido de la gente", comentó en referencia al monigote que también viste de naranja y en el pecho tiene la leyenda: "0006 años nada más", en relación a la sentencia que se le dictó por asociación ilícita . A su lado se ubica otra figura que representa al exmandatario Correa.La calle 6 de marzo es la única autorizada por el Municipio de Guayaquil para la venta de monigotes , donde a su vez está prohibida la venta de juegos pirotécnicos por la presencia de viviendas y la complejidad del acceso a la mencionada vía.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi