/ Con el objetivo de frenar el conflicto y reactivar los servicios de salud, la opositora Unidad Demócrata (UD) presentó este miércoles un proyecto de ley que busca derogar el cuestionado artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal, que tiene movilizados a los médicos desde hace 35 días. El Gobierno defiende la pertinencia de la normativa y volvió a convocar al diálogo.La iniciativa legislativa que fue presentada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, por el jefe de bancada de la alianza opositora, Wilson Santamaría, y su colega Rafael Quispe, plantea además un plazo de 30 días para que las autoridades involucradas en el sector diseñen una nueva ley de salud."Hemos presentado estén proyecto de ley a la presidenta de la Cámara de Diputados que, además de una amplia reflexión sobre el estado de la salud en el país, se resume en dos artículos, el primero busca derogar 205 denominado Daño a la salud o integridad física por mala práctica del Código de sistema Penal 1005", anunció Santamaría en una conferencia de prensa.En prolongado paro posterga 10.000 cirugías; el diálogo sigue en suspenso En su opinión, sacar ese articulado de la nueva normativa y trasladar su tratamiento "a una discusión mayor" desactivará el conflicto para que los galenos retornen a sus fuentes laborales y los pacientes reciban nuevamente atención.El segundo articulado de ese proyecto fija que la Asamblea Legislativa, el Colegio Médico Nacional y sus afiliados departamentales, representantes del Órgano Ejecutivo y la población organizada, en un término no superior a los 30 días a partir de la derogación del artículo, redacten una nueva ley general del sistema integral de salud"."Ahí tendremos que discutir sobre cuáles son las necesidades que hay que cubrir para garantizar el ejercicio responsable y adecuado de los profesionales en salud, por ahora está claro que el país no está en condiciones de exigir a los médicos este tipo de regulaciones cuando no les hemos dados las condiciones necesarias", dijo Santamaría.Ministerio de Salud inicia 16 procesos para la destitución de médicos El Gobierno no mueve su postura y defiende los beneficios y el contenido de la normativa. Aunque no se refirió al asunto en específico, el vicepresidente Álvaro García aseguró este miércoles en un desayuno con periodistas que la dirigencia de los médicos "sabe que es un buen artículo" y que por ello rubricaron acuerdos de complacencia con el Legislativo durante su tratamiento.Como en otras ocasiones, acusó al movimiento que este miércoles salió nuevamente a las calles de delinear sus acciones bajo un "cálculo político" pese a que la normativa, aseguró, no solo defiende a los pacientes sino a los profesionales en salud."Hay dirigentes que no les importa el tema de la medicina, no les importa el Código, el problema es cómo molestar, cómo dañar a la gente o cómo hacer negocio privado. Pasa que el servicio público está paralizado y los privados están haciendo un gran negocio, su agosto, están cobrando su doble aguinaldo", denunció.Pese a esa postura, García volvió a convocar al diálogo al sector, pero "sin chantajes, sin presión, ni torturas de pacientes por tiempo y materia" y "sobre todos los temas" que el sector considere necesario, pero una vez que levanten sus medidas presión y repongan los servicios de salud, una condición que fue rechazada por los galenos en anteriores ocasiones. (27/12/2017)