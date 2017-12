/ El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró este martes como persona non grata al encargado de negocios de Venezuela en ese país, Gerardo Antonio Delgado Maldonado.La medida ocurre tras la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata al embajador de Brasil, Ruy Pereira, “hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto vulneró en ese hermano país”.En un comunicado emitido el sábado, la Cancillería de Brasil había advertido que, si se confirmaba la decisión de expulsar a su embajador de Venezuela , aplicaría las “medidas de reciprocidad correspondiente”.También el encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik, fue declarado persona non grata por su injerencia en los asuntos internos de Venezuela “Hemos decidido declarar persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la Cancillería venezolana, durante años, ha hecho llamados de atención”, dijo en ese momento Rodríguez.Canadá también respondió con la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Venezuela . // Telesurtv.netCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi