Este 2017, probablemente, muchos de nosotros hemos acumulado objetos que atiborran los ambientes de la casa. Por ello, antes de que acabe el año, una buena idea es deshacernos de aquellas cosas que simplemente ya no serán de utilidad.1.- Revistas antiguas.via GIPHY2.- Maquillaje viejo.via GIPHY3.- Dispositivos electrónicos obsoletos.via GIPHY4.- Alimentos y medicamentos que ya caducaron.via GIPHY5.- Libros que ya no quieres.via GIPHY6.- Ropa que nunca usaste durante el año o que está rota.via GIPHY7.- CDs o DVDs que ya no funcionen.via GIPHY8.- Lapiceros que ya no pintan.via GIPHY9.- Cables sin uso.via GIPHY10.- Regalos sin valor sentimental.via GIPHY11. Cosas que ya están rotas y sigues guardando por valor sentimental.via GIPHY12. Etiquetas, vouchers y papeles inservibles.via GIPHY13. Sostenes y ropa interior desgastada.via GIPHY