/ Bajo el lema de " Felices Fiestas Mascotas ", National Geographic sorprendió con una propuesta con la que busca disminuir el estrés que le produce a las mascotas el sonido de la pólvora en las festividades de fin de año.Por ese motivo, National Geographic presentará el próximo 31 de diciembre desde las 11:30 p.m. un especial con música clásica e imágenes relajantes para que las mascotas no sufran de estrés durante los juegos pirotécnicos.¡Tenemos una muy buena idea para que tu mascota no sufra por la pirotecnia en estas fiestas! ¡Entérate y comparte una foto o video de tu mascota relajada con el hashtag: #LoViEnNatGeo ! pic.twitter.com/BLXKzXHex5— National Geographic (@NatGeo_la) December 24, 2017"Nuestra campaña Felices Fiestas Mascotas tiene como propósito ofrecerle a todas las familias de América Latina una opción para que sus mascotas sobrelleven las fiestas , siguiendo el consejo de los expertos que aseguran que la música clásica ayuda a calmar a los animales", aseguró Alex Mendes, Head of Creative Services para National Geographic Latin America.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi