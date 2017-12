/ Al escuchar los gritos de terror que venían de afuera, médicos, enfermeros y pacientes empezaron a intercambiar miradas inquietas dentro del Hospital Estatal de Diwaniya . "¿Qué está pasando?", se preguntaban, cada vez más extrañados al sentir que los gritos se mezclaban con otros sonidos, que no provenían de personas.Cuando la hiena atravesó la puerta de la sala, solo atinaron a correr . El animal estaba desaforado e intentaba atacar a todos los que se le cruzaban. Muchos lograron refugiarse encerrándose en las habitaciones.En las imágenes registradas por la cámara de seguridad se puede ver que tres empleados del hospital seguían de atrás a la hiena con palos . Luego, utilizando cestos de basura, trataron de atraparla, pero no tuvieron éxito.Los medios iraquíes informaron que, minutos más tarde, intervinieron los guardias, que dispararon y mataron al animal . Según la información brindada por el establecimiento, no hubo heridos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi