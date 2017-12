/ El presidente Juan Manuel Santos afirmó en vísperas del año nuevo que hay muchos colombianos traumatizados por la guerra que han optado por seguir viviendo en ella."Cincuenta años de guerra producen odios, sed de venganza, traumas que les hablaba de este profesor. Ahí están muchas personas traumatizadas que prefieren vivir en guerra que vivir en paz. Pero somos muchos más los colombianos que queremos vivir en paz", exclamó el presidente exaltado.El presidente también destacó, ante un auditorio, un artículo que afirma que " Colombia tiene una enfermedad mental que solamente les permite ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas ".Y ante el mismo auditorio resaltó que Colombia tiene un trauma, citando una conversación que tuvo con un profesor "muy famoso"."Este profesor me decía, mire presidente, su tarea es muy difícil, titánica, y va a ver más difícil después de que se firme la paz pues Colombia es una sociedad traumatizada. Sufre un trauma. Porque ninguna persona, ninguna sociedad que viva tantos años de violencia puede dejar de vivir ese trauma, que es una enfermedad . Una enfermedad que le costará a usted muchísimo porque la gente no va a apreciar que es mejor estar en paz que estar en guerra", expresó el presidente."Para sembrar todas esas hectáreas se necesitaba la paz, se necesitaba que las Farc desaparecieran como han desaparecido. Ya no tienen las armas para poder causar los estragos que causaron. Ahora tenemos el terreno abonado para comenzar a construir la paz y reconciliar los corazones de los colombianos", agregó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi