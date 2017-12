/ El ministro de Justicia, Enrique Mendoza , señaló que no hay impedimento legal o administrativo para que su sector haya contratado como asesor al juez Ramiro de Valdivia Cano. Sin embargo, ante los cuestionamientos por esta designación, indicó que están "revisando el caso"."Estamos reconsiderando esa decisión, pero debemos también considerar que es un juez que se acaba de jubilar y es asesor en gestiones de su especialidad", dijo Mendoza en conferencia de prensa.Ramiro de Valdivia Cano fue designado el 22 de diciembre como asesor en el despacho viceministerial de Justicia.Notas relacionadas Aráoz y Mendoza niegan negociación por indulto a Fujimori "Ofrecer indulto a cambio de votos ha sido suicida para PPK" El ex presidente del Poder Judicial fue condenado en el 2009 luego de haber sido procesado por haber mantenido reuniones con Vladimiro Montesinos, presuntamente, para facilitar la reelección de Alberto Fujimori en el 2000.La sentencia fue apelada y, una vez en la Corte Suprema, fue archivada."No ha sido condenado, se archivó su proceso y fue repuesto como juez. Tiene a su favor una presunción favorable, no le está debiendo nada a la sociedad", añadió Enrique Mendoza.MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA…El congresista Vicente Zeballos oficializó su renuncia a bancada de PPK al considerar que el indulto a Alberto Fujimori no corresponde a un proceso transparente y tiene un contenido político ► https://t.co/DnVJJqVHsc pic.twitter.com/zDUiFJ4VvW— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi