/ La Embajada de Estados Unidos confirmó hoy al Ministerio de Defensa que entre hoy y mañana la flota de la US-Navy se retira del Mar Argentino . La noticia era esperable tras sucederse 42 días de búsqueda con altísimos costos operativos, sin resultados satisfactorios. Rusia continuará con la búsqueda hasta las primeras semanas de enero, confirmaron a Clarín fuentes cercanas al ministro Oscar Aguad.Mirá también 2017: De la tragedia del submarino al ejemplo de Justina La Argentina no cuenta con la tecnología capaz de identificar objetos sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en forma remota) para la identificación de indicios. Si bien la US Navy retira su buque oceanográfico Atlantis y su ROV Curv21, la Argentina aún cuenta con los dos ROV rusos.El ROV del buque Atlantis que realizó tareas de búsquedas a grandes profundidades. (EFE)Desde el Ministerio de Defensa aseguran que están viendo "la posibilidad de alquilar un ROV que descienda a 1.000 metros", pero que eventualmente, "si la Armada argentina detecta algún indicio importante nos van a facilitar nuevamente el ROV que será trasladado desde Estados Unidos por vía aérea".Mirá también El Irízar regresa a la Antártida diez años después de ser casi destruido El presidente Mauricio Macri estará de gira en Rusia para cuando la flota de ese país emprenda la retirada del Mar Argentino. Esta coincidencia habilita a especular una posible negociación entre el presidente Mauricio Macri y su par ruso Vladimir Putin. Pero todavía no hay nada en concreto.Lo cierto es que Argentina necesita ayuda para encontrar al submarino ARA San Juan. Mientras tanto, el ministro Oscar Aguad se reúne hoy, por primera vez, con los tres submarinistas designados para investigar qué sucedió con el submarino argentino . El contralmirante (RE) Adolfo Trama, el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del ARA San Juan "Jorgito" Bergallo, ya fueron ubicados con oficinas, computadores y todo lo necesario para poder trabajar dentro del ministerio de defensa, a escasos metros del despacho del ministro Aguad.El Atlantis, cuando estuvo en el puerto de Comodoro Rivadavia. (Emmanuel Fernández)Según confirmaron a Clarín sus voceros: "El ministro tiene plena confianza en estos tres hombres, no sólo por su idoneidad en temas referidos a submarinos, sino también por la templanza y racionalidad que demostró el capitán Bergallo ante la tragedia ocurrida con su hijo. "Son hombres que buscan la verdad lejos de cualquier especulación" y que reportarán directamente a Juan Manuel Mocoroa, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.Mirá también Submarino ARA San Juan: la jueza habilitó la feria para empezar a tomar testimonios En diálogo con Clarín el presidente de Tandanor Jorge Arosa aseguró: "Pongo las manos en el fuego por la calidad de las reparaciones de media vida que se realizaron en el astillero". Se refirió a los aspectos técnicos de la reparación, no a los negociados administrativos que pudieron sucederse.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi