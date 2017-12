/ El sector privado y la Municipalidad de Asunción se unieron para convertir toneladas de mango que son desperdiciadas a diario en algo útil. Gracias a un emprendimiento, la fruta que se recoja de las calles se convertirá en un delicioso chutney. Todo lo recaudado se destinará a la formación de 30 jóvenes.La Municipalidad de Asunción cuenta con un servicio denominado Mango Móvil que consiste en un camión que recoge mangos de la vía pública, siempre y cuando el contribuyente solicite la prestación. La agencia Oniria, la familia Torrents a través de su empresa Delicatessen y el Instituto Gastronómico O’Hara vieron que las frutas que se colectaban iban a parar a Cateura, como un desperdicio más y propusieron una interesante forma de aprovecharlas.La idea se convirtió en realidad. Los chefs Federico Torrents y Rodolfo Angenscheidt crearon una receta de chutney de mango que consiste básicamente en una pasta a la que se le suman ingredientes como miel de caña, manzana verde y cebolla, según explicó a HOY Digital Guillermo Torrents, de la empresa Delicatessen.Para la elaboración del producto, Torrents explicó que del mango recogido de las calles se extrae la pulpa y se refrigera para tener abasto y así elaborar los condimentos. Dijo que a partir de la extracción de la "carne" del fruto, en un plazo de 24 horas ya se puede elaborar el chutney.Adelantó que en el mes de enero estarán empezando a vender el chutney y su precio oscilará entre los G. 23 a 25.000 por cada frasco de 250 gramos, que estarán siendo distribuidos en conocidos supermercados y minimercados.El chutney puede agregarse a todo tipo de carnes e incluso puede comerse con alguna guarnición. Este producto aún no está en venta pero se estima que en enero ya estará en las góndolas, disponible para el público en general.El proyecto evita que los mangos se conviertan en basura. Foto: Gentileza. Aramí O’Hara, de la familia propietaria de la escuela que forma parte del proyecto, expresó a nuestro medio que la suma del Instituto Gastronómico O’Hara le da el plus social a la iniciativa y que también están trabajando con la empresa Brandon, para el diseño de la marca mientras que Viento Sur maneja las relaciones públicas del proyecto.Indicó que las ganancias del producto, que empezará con 5.000 frasquitos, servirán para pagar becas completas de cocina a 30 jóvenes de los bañados que podrán salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a través del conocimiento gastronómico que adquieran.Dijo que los jóvenes que estudiarán cocina serán seleccionados por la Municipalidad de Asunción. Los mismos serán sometidos a un período de capacitación en la escuela de la familia O’Hara y se estima que la primera promoción ya estará recibiéndose a finales de febrero."La idea es no quedarnos en esto y que el plan piloto sea sostenible. El mango es nuestro ‘caballito de batalla’. La Municipalidad y nosotros que estamos metidos en este proyecto estamos bastante entusiasmados pero queremos irnos más allá del mango y empezar a hablar de otro tipo de productos a partir del mango o de otras frutas y hortalizas que no se están visibilizando", expresó.La consigna es acercar el producto, de la vereda a la mesa del consumidor y que las ganancias resulten en un beneficio par a la sociedad.El Mango Móvil ya tiene la cartelería que promociona el chutney de mango. Foto: Gentileza. Agregó que los jóvenes, de entre 18 a 30 años, tendrán la posibilidad de insertase en el creciente espectro gastronómico del país y dignificarse a ellos mismos. Incluso, según adelantó, ya están recibiendo propuestas de restaurantes, panaderías y confiterías que están interesados en entrevistar a los chicos.El director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción dijo que este viernes se estarán entregando 4.000 kilos de mango y que ya se entregó a la familia Torrents 7.000 kilos del producto para elaborar el delicioso condimento que posibilitará que 30 jóvenes tengan las armas para salir adelante.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi