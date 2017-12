/ Una parte del cerco perimétrico del aeropuerto Velasco Astete de la ciudad de Cusco fue derribada por manifestantes que llegaron hasta este punto de la ciudad. Ellos se manifestaban en contra del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.El grupo llegó hasta las inmediaciones del aeropuerto y atentó contra la estructura, logrando derribar cerca de 20 metros del muro.Seis presuntos estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco fueron detenidos luego de enfrentarse a la Policía durante la manifestación y trasladados a la sede de Seguridad del Estado de esta ciudad.Ellos serían los responsables del derrumbe de parte del muro perimétrico ocurrido esta mañana.Se supo que los vuelo s programados, tanto de ingreso como de salida de Cusco , no se han visto afectados tras el derribo de esta parte del muro.Notas relacionadas Vexler pide debatir ampliación de moratoria para creación de universidades Año Nuevo: Máncora se sigue recuperando y recibirá 8 mil turistas -Universitarios salieron a protestar-Grupos de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco salieron a las calles de Cusco , alrededor de las 09:30 a.m., para manifestarse en contra del indulto. Ellos marcharon por diversas calles de Cusco.Durante su protesta quemaron algunos muñecos y objetos y se enfrentaron a la Policía. Durante el enfrentamiento fueron detenidos seis presuntos estudiantes quienes fueron llevados a la comisaría de Wanchaq y posteriormente a la sede de Seguridad del Estado.Luego del incidente, los manifestantes se dirigieron al centro histórico de Cusco donde en un mitin anunciaron que mañana participarán de la jornada de protesta convocada por diversos sectores.En estos momentos, la Policía mantiene el resguardo en el perímetro del aeropuerto y otro contingente se encuentra en el centro histórico de Cusco para garantizar la seguridad.MÁS DE PERÚ¿Por qué estos sitios arqueológicos están en riesgo en #AñoNuevo" ► https://t.co/IVnDiwh8eU pic.twitter.com/5hqsvUxH3a— Perú El Comercio (@PeruECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi