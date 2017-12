/ Una mujer recibió una factura de electricidad por un valor de más de USD 284 000 millones por el consumo de energía en su casa en Estados Unidos durante un mes, según informaron hoy 26 de diciembre del 2017 medios locales.Mary Horomanski, residente en el estado de Pensilvania , quedó impactada cuando abrió el sobre que contenía el cargo por el consumo eléctrico mensual y leyó la cantidad en cuestión: USD 284 460 millones.Ese importe debía ser abonado antes de noviembre de 2018, aunque el primer pago a realizar no podía ser menor de USD28 176, atendiendo a las instrucciones facilitadas en el recibo por parte de la compañía."Cuando lo leí, pensé bueno, al menos tenemos un año para conseguir esta cantidad multimillonaria", afirmó Horomanski en declaraciones a The Washington Post.La mujer , de 58 años, bromeó sobre que, en ese momento, miró a su árbol y las luces de Navidad que habían instalado para las fiestas y pensó: "No, no pudo ser eso".Ella optó entonces por comprobar la desorbitada cuantía a través de Internet , pero ésta no era diferente y la afectada acudió a uno de sus hijos.Este contactó con la compañía proveedora de energía, que rápidamente le informó de que había ocurrido un error y se habían equivocado al situar las comas, por lo que la deuda se reducía de manera sustancial.Finalmente, la cantidad a desembolsar por los Horomanski fue de USD 284,46, y no la millonada que se había fijado inicialmente.Cocodrilo en Navidad: australianos encuentran al reptil en un jardín Melania Trump ordena la retirada de una histórica magnolia de la Casa Blanca Fin del mito: los perros envejecen de la misma forma que los humanos ¿Un regalo para Navidad? USD 300 000 en marihuana, dice pareja de ancianos Matrimonio alemán adorna su casa con 530 000 luces de Navidad Una mujer de 42 años da a luz a su vigésimo hijo en JerusalénCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi