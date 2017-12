/ Con la continuidad de Mercedes Aráoz como Presidenta del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) empezó a recomponer su gabinete ministerial. Hoy juró como nuevo titular del Ministerio del Interior el ex director de la Policía Nacional, Vicente Romero Fernández. Fuentes del Ejecutivo señalaron a este Diario que será un cambio parcial con cuatro o cinco rostros nuevos, que se espera juren al cargo la primera semana de enero.Tres analistas consultados por este Diario coinciden que será muy difícil para PPK recomponer su gabinete debido a la pérdida de credibilidad que padece el mandatario tras el otorgamiento del indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori. Esto ocurrió horas antes de Navidad y tres días después de superar un pedido de vacancia con nueve votos de la bancada fujimorista.El politólogo Martín Tanaka consideró que será complicado para PPK conseguir profesionales que acepten asumir una cartera porque "hay la sensación de que el presidente no te dice la verdad". Incluso recordó que al propio abogado del jefe de Estado, Alberto Borea, no se le informó que había un indulto a Fujimori en trámite, mientras se debatía el pedido de vacancia ante el pleno.El analista y conductor de TV, Enrique Castillo, coincide en que PPK tiene una crisis de credibilidad severa y no tiene capacidad para establecer alianzas, pues acaba de perder el apoyo del antifujimorismo.Incluso, Castillo consideró que Aráoz no debía seguir al frente del gabinete y hubiera sido mejor que PPK nombre a un primer ministro "con capacidad de jefe de gobierno, con credibilidad y manejo político", además de capacidad para "cuadrar" al mandatario cuando amerite hacerlo. Agregó que lo peor que puede hacer PPK es "rotar gente o mantener el mismo grupo de ministros".En cuanto al canciller Ricardo Luna, Castillo opinó que "debería ser cambiado", teniendo en cuenta el pronunciamiento expresando preocupación por el indulto a Fujimori de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)."Se necesita un canciller con un mejor perfil, que sea capaz de hacer frente a esto, hacer control de daños, saber explicar lo que quiso decir el presidente en su último mensaje [justificando el indulto]", consideró.Enrique Castillo también dijo que es difícil saber si el mandatario optará por una postura de confrontación o de querer tender puentes a partir de ahora.Bancada debilitadaMartín Tanaka también señaló que la bancada oficialista queda debilitada porque se van tres de los mejores y más activos congresistas que tenían [Gino Costa, Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde]. Desde su punto de vista, con el indulto el mandatario ha optado por un camino muy azaroso y ha perdido votos dentro de su propia agrupación."Se ha ganado la enemistad de la izquierda y otras agrupaciones, es decir, ha tomado un camino que lejos de asegurar la gobernabilidad genera una situación mucha más vulnerable", refirió.Tanaka dijo que la lectura es que el presidente quiere terminar su mandato y por eso negoció los votos en el Congreso con Kenji Fujimori. "El tema es que ofrecer el indulto a cambio de esos votos ha sido suicida para él [PPK]. Ha salvado la votación inmediata, pero de aquí al futuro perdió el respaldo de quienes lo apoyaron el 21 de diciembre en el pleno del Congreso", explicó.El analista político de 50+1 José Carlos Requena también opinó que el jefe de Estado se está quedando aislado y lo único que le queda sería "reposar en el fujimorismo", entendiéndose a las facciones del 'keikismo' y 'albertismo'.Aunque puso en duda que el fujimorismo lo vaya a "sostener indefinidamente si la calle se empieza a calentar".También coincidió en que el mandatario requiere "un mejor elenco político" en el gabinete.Para Requena será importante que el mandatario trabaje más de cerca con su bancada. "Todo este tiempo el presidente ha tomado decisiones con su entorno más cercano, y se necesita ahora una coordinación más cercana", puntualizó.Notas relacionadas PPK y el manejo de su imagen en los mensajes a la Nación Vicente Romero juró como nuevo ministro del Interior Zeballos oficializó su renuncia a bancada de PPK por indulto Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura Lee también en Política…Vicente Romero juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo del saliente Carlos Basombrío ► https://t.co/Dav8fYSKyz pic.twitter.com/3f67w1eXP6— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi