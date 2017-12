/ Pablo Castillo en el frente de su librería. Foto: Tomás Peiró Breve historia de la libreríaPablo Castillo lleva treinta trabajando con libros, por cuatro años fue empleado de diferentes librerías e incluso corrector en Ediciones de la Flor. En 1992 se independizó y comenzó a trabajar como feriante de usados, primero en Chacarita y luego en Parque Centenario. "Pero la vocación la tengo en la genética, porque mi papá fue librero en Rosario", cuenta Pablo. Y al parecer es hereditario: en el año 2011 abrió junto a Manuel, su hijo, la librería que hoy se ubica en Junín 314.IdentidadLibros del Camino es una librería especializada: "nosotros elegimos trabajar con determinados géneros, principalmente narrativa y ciencias sociales", explica Pablo. Esto no responde a razones personales, "uno se va adecuando al público y el público al librero", agrega. Es que Pablo y Manuel generaron un vínculo con los clientes que dio paso a la identidad que hoy tiene la librería.Foto: Tomás Peiró Una particularidad es la incorporación temprana al mundo digital: desde 2006, cuando todavía era feriante, Pablo incorporó las ventas por internet a través de la plataforma Mercado Libre. Considera que es una herramienta indispensable, no solamente para visibilizar todo el catálogo, sino que también la utilizan para hacer envíos al interior del país e incluso al exterior. También cuentan con una página de Facebook y una reciente cuenta en Instagram. Pero claro, no todo es color de rosa: "si bien es un universo indispensable tiene sus costos elevados, tanto costos fijos de publicación y venta como pautas laborales a las que hay que adecuarse", sintetiza Pablo.Material"Básicamente trabajamos con editoriales que se adapten a nuestro perfil, no tiene sentido trabajar con todas, las que trabajan novedades o actualidad no nos interesan", reconoce el librero. A través de editoriales se proveen principalmente de títulos de ciencias sociales, material de Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Akal (española), Alianza, entre otras; componen la mayoría de los títulos de esta temática. Es poco lo que consigue de leídos en esta materia ya que son libros de los cuales nadie se desprende fácilmente. Además, aclara: "el estudiante, el docente o el investigador prefieren ediciones nuevas".Foto: Tomás Peiró Para su otro género principal, la narrativa, es más fácil abastecerse con libros de segunda mano. "Es parte de nuestra rutina ir a las casas a revisar viejas bibliotecas, o a ver libros que alguien quiere vender". Sin embargo, sus autores más vendidos provienen de libros nuevos, ya que la narrativa de Libros del Camino reposa sobre un equilibrio entre el libro leído y el nuevo.Pero esto no es todo, cuentan con una sección infantil compuesta principalmente por títulos de Calibroscopio, Zorro Rojo (española) y Fondo de Cultura Económica. "Hay un muy lindo material español ilustrado", reconoce Castillo. Además la librería posee una sección de vinilos, en su totalidad,de segunda mano en la que pueden encontrarse discos de jazz y tango.Perlas de libreroEl libro rojo , de Carl G. Jung, de la editorial El Hilo de Ariadna, famoso libro del psiquiatra suizo que en esta edición ofrece una reproducción en tamaño original (folio), en su interior encontraremos una reproducción de los manuscritos y dibujos del autor, además de la traducción al español.Foto: Tomás Peiró Al asalto del Fitz Roy , de Louis Depasse, editado por Peuser en 1950 es un libro que narra una de las primeras excursiones al cerro efectuada por montañistas franceses. El Chalten todavía no era el centro turístico que es hoy, de hecho ni siquiera llevaba ese nombre.Foto: Tomás Peiró No picnic , editado en 1987 es el libro del general británico Julian Thompson que, tras haber servido en Malvinas, escribió este libro dando cuenta de lo dificultoso que fue para las tropas británicas vencer a las fuerzas armadas argentinas. "Es un libro muy controversial", reconoce Pablo, pero es ahí en donde él ve su valor, ya que prácticamente no existen otros ejemplares.Perfil y relación con el cliente"Tengo tres tipos de clientes: por un lado el el que jamás pisó la librería, a éste se le manda por envíos particulares o a través de Mercado Libre. A algunos no les conozco la cara y me compran desde hace años. Por otra parte está el público porteño o bonaerense que llega a los libros a través de las redes pero que viene a buscarlo físicamente. Y por último el público barrial, el más tradicional, el que se desplaza y conoce la librería". Además Pablo cuenta que: "por trabajar libros leídos establecemos vínculos con determinados clientes muy interesantes, permite una mayor integración, conocer sus gustos y conocerlos personalmente, siempre me gustó esa relación".Diagnóstico del sectorCastillo no se aferra a tradiciones: "Como se dice habitualmente estamos en un mercado que se va reconvirtiendo, que opta por nuevas modalidades. Hoy se abre paso a la digitalización, frente a esto no podés quedarte quieto, el público cambia, los hábitos de lectura cambian y hay que adaptarse. Tratamos de acercarnos con nuevos productos y servicios". Acto seguido, agrega: "Seguimos confiando en que la lectura está muy arraigada a la cultura argentina".Dirección: Junín 314. Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 20.00 hs y sábados de 10.00 a 13.00 hs. Teléfono: 011 4951-6172.