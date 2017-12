/ Tener niveles relativamente altos de deuda podría jugar en contra de la solidez de Unacem , la compañía productora de cemento más grande del Perú. Moody's , agencia calificadora de riesgos, informó hoy que podría reducir la calificación de la deuda de la firma en 2018. [email protected] Para que eso suceda tendrían que darse dos eventos. Un primer evento -dice Moody's- es Unacem no logre reducir el tamaño de su endeudamiento durante el 2018. Al tercer trimestre del año, la deuda era 4,5 veces superior a las utilidades obtenidas por el negocio de la cementera."Una rebaja en la calificación podría darse si ese ratio se mantiene por encima de cuatro veces al finalizar el próximo año", advirtió. En ese sentido, el otro evento que podría llevar a la degradación de la nota de crédito es que la posición de liquidez de Unacem se deteriore más.No obstante todo esto, la deuda podría jugar a favor de la calificación de la cementera. Moody's precisó que, si se reduce por debajo de 2,5 veces las utilidades del negocio, podría incluso elevar su nota.Por otra parte, la agencia afirmó que la perspectiva es 'estable' para Unacem pues considera que se mantendrá enfocada en reducir su endeudamiento; lo que implicaría que no haría compras o inversiones importantes. Señaló, además, que sería positivo que la cementera se diversifique a nivel de productos y geográficamente.Lea más noticias de Economía en…Tweets by EconomiaECpeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi