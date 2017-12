/ El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa , tiene 72 horas para publicar unas disculpas al canal Teleamazonas . Esta disposición es parte de la resolución tomada por la jueza Lucila Gómez este miércoles, 27 de diciembre de 2017.En el Complejo Judicial del Norte se realizó una audiencia por una acción de protección impuesta por el medio de comunicación. La diligencia duró cerca de dos horas. Y, al final, la magistrada falló a favor del canal.Pablo Ortiz, abogado del medio de comunicación, explicó que la jueza Gómez analizó los argumentos de ambas partes y llegó a la conclusión de que el superintendente (Ochoa) había violado la norma del debido proceso y la imparcialidad ".La defensa del canal alegó que Ochoa , al haber abierto un proceso de oficio en el que él participaba también como supuesta parte afectada. Es decir, que era juez y parte.De esta manera, la resolución de la Supercom que contenía la sanción queda anulada, Ortiz aclaró que aunque esta sea apelada, las disculpas deben publicarse.La acción presentada por el medio busca que se emitan medidas cautelares para evitar, el pago de una multa de más de USD 200 000. El monto corresponde al promedio del 10% de la facturación del canal en los últimos tres meses.Parte de la sanción también fue la reproducción de una réplica en su espacio de opinión diario de entrevistas. Esta fue pregrabada por Ochoa y dura unos siete minutos.El 14 de noviembre del 2017, Teleamazonas difundió una entrevista con la asambleísta Lourdes Cuesta (Creo). Ella criticó las sanciones impuestas por la Supercom desde la vigencia de Ley de Comunicación y a la gestión de Carlos Ochoa, titular de esa entidad.Tres días después, la Superintendencia presentó una solicitud de réplica, que no se reprodujo. Y el 23 de noviembre se emitió el Reporte Interno SUPERCOM-INPA-0010-2017, por una supuesta infracción.Según la Supercom, Teleamazonas ha reincidido por dos ocasiones, durante el período de 12 meses consecutivos, en la no publicación de réplicas solicitadas.Supercom sanciona a Teleamazonas con el 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses Sanción de la Supercom a canal de TV, en manos de la justicia ordinaria Jueza dicta medidas cautelares a favor de Teleamazonas Carlos Ochoa dice que no fue parte del gobierno de Rafael CorreaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi