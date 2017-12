/ El Senado se aproxima a convertir en ley el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque, que incluye la derogación del Fondo del Conurbano.En la última sesión del año, los senadores debaten desde las 11 el tramo final de los 6 proyectos económicos que el Gobierno quería tener aprobados antes de que cerrara 2017, luego del acuerdo con las provincias .Seguí la cobertura minuto a minutoLa primera mitad, compuesta por el Pacto Fiscal, la Responsabilidad Fiscal y la polémica reforma jubilatoria ya fue aprobada en Diputados.Con el apoyo del peronismo no kirchnerista, el oficialismo logró ayer que se le diera dictamen al Presupuesto 2018 y el cambio del Fondo del Conurbano en comisión.Mirá también El Senado le dará el toque final al paquete de leyes económicas de Mauricio Macri Durante el debate, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne sostuvo: "El núcleo de estos proyectos es la reducción del déficit fiscal para tener cuentas públicas sostenibles; resolver las deudas de infraestructura y sociales; y contar con un sistema tributario más eficiente y equitativo".Mirá también Con nuevo faltazo de Cristina Kirchner, el Senado le dio dictamen al paquete económico que impulsa el Gobierno La gran ausente en la comisión fue la ex presidenta, Cristina Kirchner, que faltó por segunda vez consecutiva al debate.El Presupuesto 2018 prevé un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento del 17% para la inversión, una inflación promedio de 15,7% y un dólar de $ 19.Mirá también María Eugenia Vidal busca apoyos para que la Legislatura apruebe mañana el pacto fiscal En tanto, La prórroga del impuesto al cheque contempla que se elimine el Fondo del Conurbano, que desde los años 90 asignaba un tope de $ 650 millones a Buenos Aires. Con el pacto fiscal, el gobierno bonaerense recibirá $ 40.000 millones en 2018 y 65.000 millones en 2019.La reforma tributaria postula, en uno de sus puntos principales, que se aplicará un gravamen a la renta financiera . También apunta a reducir en 5 años el impuesto a las Ganancias para dividendos no distribuidos de las empresas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi