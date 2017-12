/ Xi se niega a cerrar el cerco económico sobre Kim Mientras Occidente presiona a China para que haga uso de su influencia sobre Corea del Norte para detener el desarrollo nuclear de Kim Jong-un, los satélites norteamericanos detectaron una presunta transferencia de petróleo entre barcos chinos y norcoreanos.De comprobarse dicho intercambio, quedaría demostrado que Beijing violó la resolución de la ONU que impide comercializar con el régimen de Pyongyang, sancionado luego de las reiteradas pruebas nucleares.Las imágenes aéreas muestran a barcos de los dos países asiáticos en el Mar del Oeste , frente a las costas chinas.Fuentes del gobierno de Corea del Sur, según informa Daily Mail , sostienen que las imágenes satelitales norteamericanas revelan que el intercambio comercial "ilegal" se llevó a cabo en "reiteradas ocasiones".Una fotografía, captada el pasado 19 de octubre, muestra un barco llamado "Ryesonggang 1" , conectado a uno chino, informa The Chosun Ilbo.Las imágenes satelitas captadas por EEUU Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a seis empresas de transporte y comercialización de Corea del Norte y 20 de sus buques.El Tesoro reconoció que la actividad parecía mostrar intentos de eludir las sanciones, aunque no se ha sugerido que las autoridades chinas estuvieran al tanto de las transacciones. China , la principal fuente de combustible de Corea del Norte, no exportó gasolina, combustible para avion es, diesel ni petróleo a la dictadura de Kim Jong-un el mes pasado, según datos de la Administración General de Aduanas publicados este martes.La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China , Hua Chunying , aseveró que no tenía conocimiento de ningún detalle sobre la situación de exportación de productos derivados del petróleo.Una resolución de la ONU prohíbe comercializar con Corea del Norte "Como principio, China ha cumplido de manera consistente, correcta, concienzuda y estricta las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Ya hemos establecido un conjunto de mecanismos y métodos operativos efectivos ", señaló en una sesión informativa, sin dar más detalles.Fuentes de la industria, no obstante, sostienen que China todavía suministra unas 520.000 toneladas, o 3.8 millones de barriles de crudo al año a Corea del Norte a través de un oleoducto. Eso representa poco más de 10.000 barriles por día, y tiene un valor aproximado de 200 millones de dólares al año.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi