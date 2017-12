/ El caso del mediocampista uruguayo Luis Aguiar es quizá el más significativo, en cuestiones de no renovación. El volante anotó 15 goles en el año y fue una pieza clave para el título de Alianza Lima en el 2017. Al igual que el uruguayo, otros futbolistas no fueron tomados en cuenta para el próximo año en los clubes en los que estaban.Notas relacionadas Cristian Benavente: "Sería increíble estar en el Mundial" Los 10 cracks que terminarán 2017 con mayor valor de mercado Otro caso es el de Mauricio Viana no seguirá en Sporting Cristal . La situación del arquero chileno es llamativa: disputará con Santiago Wanderers la Primera B de Chile y, a la vez, jugará la Copa Libertadores .Mientras que algunas no renovaciones se podían deducir. Gabriel Costa , Diego Guastavino o Germán Pacheco ; eran jugadores de Sporting Cristal , Universitario y Alianza Lima , respectivamente, y no tuvieron un buen 2017. Quizá encuentren mejor suerte con otras camisetas.Notas relacionadas Neymar recordó su peor etapa con Brasil en diálogo con Piqué Christian Cueva: Sao Paulo le busca sustituto por este motivo Paolo Guerrero se distrae y disfruta así en playa de BrasilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi