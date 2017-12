/ El dólar no detiene su marcha alcista. En su novena rueda consecutiva, la divisa estadounidense subió 17 centavos y cerró en $ 18,78 en el mercado minorista, de acuerdo con el promedio de bancos y entidades financieras que elabora diariamente el Banco Central .La tendencia también se reflejó en la cotización del mercado mayorista. Allí, la divisa abrió a $ 18,35 en las primeras operaciones pero luego, dinamizado por una alta demanda, escaló hasta un pico de $ 18,61. No obstante, el valor no se mantuvo en las últimas horas de la rueda, que cerró en el orden de los $ 18,44, diez centavos por encima del cierre de ayer.Los mayores valores del dólar para la venta al público se dieron en Banco Galicia ($ 18,85), el Banco Itaú ($ 18,84) y el BBVA Francés ($ 18,81). En el Banco Nación, en tanto, la divisa cerró en $ 18,67.El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 759,6 millones, mientras que las transacciones concretadas en futuros MAE se ubicaron en torno a US$ 1 millón.Con el alza de hoy, el dólar minorista acumula una suba de $ 1,15 en diciembre. Según los registros del BCRA, la moneda estadounidense había comenzado el mes con una cotización de $ 17,63.El análisis de José Del Rio sobre el balance de la economía en 2017cerrarEn esta nota: Banco Central LA NACION Economía Dólar hoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi