/ Un plan del cual no se saben mayores detalles, por cuestiones de seguridad, preparó la Policía Nacional para extraditar al procesado por narcotráfico Jarvis Chimenes Pavâo a Brasil. La discreción pretende evitar eventuales contratiempos que puedan dificultar la entrega el recluso al vecino país.Todo está listo para que Pavâo abandone el país mañana y llegue a Brasil donde será juzgado por delitos de narcotráfico. El jefe de la Interpol, Luis Arias, dijo a la 970 AM, que el plan de extradición existe y que se va a protocolizar el día de mañana pero que no puede dar a conocer el horario.Explicó que la Policía debe precautelar la seguridad del extraditado como institución y devolverlo sano y salvo a las autoridades del país vecino. Adelantó que su traslado se producirá en un vuelo privado, con la mayor seguridad posible a bordo.Indicó que los agentes de la Interpol paraguaya acompañarán a Pavâo hasta ser entregado a las autoridades judiciales brasileñas. Dijo que procedimientos similares se produjeron en países de Europa, Asia y otras naciones de sudamérica cuando hubo que extraditar a paraguayos y a extranjeros requeridos por la justicia.Dijo que acompañarán la comitiva la jueza Lici Sánchez, el fiscal de Asuntos Internacionales y las autoridades policiales paraguayas para el protocolo correspondiente.La extradición de Jarvis Chimenes Pavâo se producirá finalmente mañana en un horario que no fue dado a conocer. El brasileño nacionalizado paraguayo fue condenado en Paraguay por lavado de dinero, asociación criminal y violación a la ley de armas.Su extradición fue puesta en duda luego de que el juez Crescencio Ocampos de Santaní haya hecho lugar a un hábeas corpus planteado por el presunto narcotraficante suspendiendo así la extradición. El magistrado se expone a una destitución y posible encarcelamiento, siempre y cuando así lo determine el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi